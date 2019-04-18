《選股情報－石鏡泉》仍仍仍是守３萬

《選股情報》４月４日和４月８日兩文一直主宰這十來天的恆指走勢。今天（１８日）仍是

這個３萬。



４日題：「童言無忌」

內文：「今天（４日）兒童節，十大以小為尊，童言無忌，３萬可期。」



８日題：「勿失２９９」

內文：「今天（８日）又見３萬，勿再一日遊，更勿失２９９。」

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

