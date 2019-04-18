《凱文隨筆－凱文》媽祖關公齊指路，和平統一露曙光

《凱文隨筆－凱文》「媽祖」有命、「關公」背書，台灣富商郭台銘終於宣布投入國民黨總

統初選，消息令長期以來納悶的台灣政局耳目一新，也首次使人對兩岸真正邁向「和平統一」有

所冀盼。



如果郭台銘是玩真的，那應該像特朗普一樣，必勝無疑。因為台灣的「中間」選民長年累月

在藍綠的惡鬥之間作抉擇，已選無可選，明知兩邊都不好，還是要選，於是就輪替地選出也許他

們根本不喜歡的人來當總統；談不上對總統有所期待了，倒不如說投票也只是為了洩忿。



儘管郭台銘是打著國民黨員身份的旗號出戰，但他比「政治素人」的台北市長柯文哲（已自

認「墨綠」）更素，沒受藍綠顏色的浸染；財政方面，他不受到任何金主的支配，也毋須像島內

其他職業政治人物般，未上任已為卸任的生計籌謀，導致施政沒有長遠的規劃方針。



郭台銘的出征，亦為近月人氣急升、而又猶豫不決的高雄市長韓國瑜是否參選總統一錘定音

，韓國瑜上任高雄市長只有幾個月，成績單未出，但初步評分絕佳，遂被慫恿去參選總統，倘真

成事，無疑是辜負了高雄選民的愛戴，他現在大可全心全力地去經營高雄市，若能打造出他承諾

的「發大財」城市，成就絕對比當選總統還要高。



郭台銘最大的挑戰或使命，也許是如何擺脫美國的牽制。所謂「海峽兩岸問題」，其實一直

就是「美國問題」，但最大的難題往往又是最簡單的問題，倘若兩岸一心，始作俑者是不能得逞

的；分隔東西德的柏林圍牆不是一夜之間就被拆掉嗎？只要靈犀相通，和談與協議隨後自然水到

渠成。



從事台灣政治研究分析的專家有以下這堆數字２０－２５：４５：３０－３５。左右兩組數

字分別是「統」與「獨」的百分比，各有五個百分點的消長，中間的４５是「維持現狀」，相對

地似一個常數。從這組數字看，要達致和平統一絕對不是難事。



反而，令人頭痛的是年青一代在李登輝策劃下以「認識台灣」為主題的新歷史教科書影響下

，已斷然否定了自己中國人的身份。更甚者是，少年學子參與電視的政論節目討論時，「理直氣

壯」地說，台灣最早根本就是荷蘭人的。「斯德哥爾摩症候群」確實有相當高的含金量，多少殖

民地的人民永遠在懷念他們的殖民主。



諾貝爾獎得主魯格曼（Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ）多年前曾寫了一篇題為「Ａ

Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｉｓ Ｎｏｔ ａ Ｃｏｍｐａｎｙ」的著名文章，顧名思義，是討論治理國

家跟管理公司不同，當特朗普當選美國總統時，這篇文章就經常被人引用。象牙塔中的學人總能

為一個名題寫出一本書，治理管理都是講歷練，郭台銘管理超過百萬名員工的集團，理應具備足

夠資格，君不見過去一年，加拿大、法國的青年才俊國家領袖都是官僚出身，有豐滿的政治履歷

，但也都弄到焦頭爛額，無以為繼。



南韓總統文在寅去年９月踏足平壤，與北韓領袖金正恩緊緊相抱的一幕，令多少大韓人民動

容；身為炎黃子孫，我們也期待民族統一與復興。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

