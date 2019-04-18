《經濟通通訊社１８日專訊》偉鴻集團（０３３２１）下周二（２３日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價１﹒５元，較招股價１﹒４元高出７﹒１％。每手２５００股，不計手續
費賺２５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１﹒５６元，較招股價高１１﹒４３％。
（ｓｃ）
18/04/2019 16:16
【新股上市】偉鴻（３３２１）暗盤開１﹒５元，高招股價逾７％
《經濟通通訊社１８日專訊》偉鴻集團（０３３２１）下周二（２３日）掛牌，今日於輝立
暗盤交易系統，開市價１﹒５元，較招股價１﹒４元高出７﹒１％。每手２５００股，不計手續
費賺２５０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報１﹒５６元，較招股價高１１﹒４３％。
（ｓｃ）
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