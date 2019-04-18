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即市新聞

18/04/2019 18:47

《再戰明天》港股明日及下周一休市，日本央行下周議息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》復活節假期全球多個市場休市，香港及歐洲股市明日及下周一
（２２日）休市，美國股市於明日休市一日，而澳洲股市亦會於下周一暫停交易。

＊日本央行下周四公布議息結果＊

　　在數據方面，明早７：００日本公布３月通脹，預計將按年增長０﹒５％。晚上８：３０，
美國公布３月新屋動工數據。
　　下周一晚上１０：００，美國公布３月二手樓銷售數據，下周二（２３日）晚上１０：００
美國公布３月新屋銷售數據，歐元區亦公布４月消費者信心指數初值。下周三（２４日）晚上
１０：００加拿大央行議息，之後美國亦會公布４月１９日ＥＩＡ原油庫存數據。
　　下周四（２５日）早上日本央行公布議息結果，晚上８：３０美國公布３月耐用品訂單及４
月２０日當周首次申領失業金人數。下周五（２６日）晚上８：３０，美國公布首季個人消費開
支及４月密歇根大學消費者信心指數。

＊微軟及亞馬遜等重磅美股下周派成績表＊

　　下周有多間美國大型企業公布季績，包括麥當勞、Ｔｗｉｔｔｅｒ、可口可樂，
Ｆａｃｅｂｏｏｋ、波音、谷歌、亞馬遜及微軟等

＊偉鴻下周二香港上市＊

　　於本港市場方面，下周二偉鴻（０３３２１）將於香港掛牌，招股價為１﹒４元。
　　下周五安徽皖通高速公路（００９９５）、南京熊貓電子（００５５３）及上海醫藥
（０２６０７）公布首季業績。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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