《股市一周》港股全周累漲５３點，連續三星期上試三萬關未能企穩

《經濟通通訊社１８日專訊》港股連續三周上試三萬點關口惟未能企穩，本周更失守十天線

（約３０００７）。港股全周表現波動，在２９６６５至３０２８０之間上落，波幅達６１５點

，全周微升５３點收市。

上周五（１２日）中國３月公布出口數據反彈，緩解全球對經濟增長的擔憂，加上當晚人行

公布新增貸款數據及社會融資規模均勝市場預期，帶動港股周一（１５日）高開高開２１０點兼

重上三萬關，報３０１１９點，升幅更一度擴至３７０點見３０２８０點，創約１０個月高及本

周高位，惟至午後Ａ股走低，致港股單日轉向，最終收跌９９點以全日低位２９８１０點收市兼

本月首次收穿十天點。



＊中國經濟增長勝預期，惟未能帶動港股回勇＊



本周二（１６日）港股走勢同樣反覆，受隔晚美股表現偏軟影響，港股先低開５６點，最後

更再跌１４５點見本周低位２９６６５，不過隨Ａ股由跌轉升，加上中資金融股發力，港股當日

終以全日高３０１２９點收市升３１９點，收復十天線。周三（１７日）中國公布首季ＧＤＰ增

長勝市場預期達６﹒４％，而首季固定資產投資增６﹒３％亦符預期，惟消息對市場刺激不大，

港股最終軟５點。至今日，港股在長假期前見回吐，收跌１６１點報２９９６３，主板成交

９１２﹒３７億元減少１２﹒５％

總結本周，恆指全周升５３點或０﹒１８％，主板日均成交１０２４﹒４４億元比上周減少

８﹒１７％。國指全周升１０８點或０﹒９３％，收１１７６８點。



＊吉利升冠藍籌，比亞迪漲一成成最佳國指股＊



重磅股方面，騰訊（００７００）本周股價軟０﹒５６％，收報３９１﹒６元。匯控

（００００５）本周發力追落後，全周升１﹒０５％，收報６７﹒６元。港股呆滯，港交所

（００３８８）全周微升０﹒２３％，收報２７７﹒２元。友邦（０１２９９）高位整固，股價

本周漲０﹒５％，收報７９﹒７元。中移動（００９４１）再跌１﹒６９％，報７５﹒７元。

市場傳發改委擬推出一系列刺激消費措施，當中有多項有關促進汽車消費，如對使用年限不

超過１０年的乘用車報廢，更新為節能環保或新能源汽車給予獎補；２０２０年底前，免徵二手

車交易增值稅等，令汽車股全線造好。吉利（００１７５）全周升７﹒２２％，報

１８﹒１２元，為全周表現最佳藍籌；比亞迪（０１２１１）擬推出概念跑車，全周飆

１０﹒２９％，報５７﹒３５元，為全周表現最佳國指股；東風（００４８９）升１﹒９１％，

報８﹒５４元；華晨（０１１１４）漲１１﹒５１％，報９﹒５９元；北汽

（０１９５８）升１﹒２９％，報６﹒２７元；廣汽（０２２３８）升５﹒４７％，報

１０﹒０２元；長汽（０２３３３）升５﹒１３％，報６﹒９７元。

兩隻藍籌手機設備股表現兩極，瑞聲（０２０１８）全周漲２﹒８５％，報５４﹒１元；舜

宇（０２３８２）跌４％，報９９﹒５５元。



＊中資金融股發力，內房股上周急升後見回吐＊



中資金融股造好，四大行全漲，建行（００９３９）全周升１﹒８８％，報７﹒０６元；中

行（０３９８８）漲２﹒４２％，報３﹒８１元；農行（０１２８８）走高１﹒６７％，報

３﹒６６元：工行（０１３９８）升２﹒２２％，報６元。另外，招行（０３９６８）升

０﹒８７％，報４０﹒５５元；郵儲行（０１６５８）升３﹒７４％，報４﹒７２元。

內險股亦同漲，平保（０２３１８）全周漲２％，報９４﹒５元；國壽（０２６２８）升４

﹒０４％，報２１﹒９元；財險（０２３２８）走高５﹒８８％，報９﹒３６元；太保

（０２６０１）升７﹒２９％，報３３﹒８５元；新華保險（０１３３６）升６﹒８２％，報

４６﹒２元；太平（００９６６）升４﹒４４％，報２５﹒９元。

國家統計局公布三月房價數據顯示大多數城市整體按年漲幅較小或有所回落，加上內地官媒

指，國家堅持房地產調控不動搖，慎防新一輪房價上漲，內房股有沽壓。中海外（００６８８）

今日公布首季數據，經營溢利僅漲５﹒３％至８６﹒８億元，全周股價受壓，跌４﹒１７％，報

２８﹒７５元，為表現最差藍籌；碧桂園（０２００７）跌１﹒６７％，報１２﹒９４元；潤地

（０１１０９）跌２﹒０３％，報３３﹒８元；萬科（０２２０２）跌３﹒５８％，報

３２﹒３元，為表現最差國指股；恆大（０３３３３）跌１﹒７４％，報２５﹒４元。



＊郭台銘選台灣總統，富智康全周飆升逾六成＊



鴻海集團董事長、富士康科技集團總裁郭台銘昨日正式宣布將投入國民黨黨內初選角逐２０

２０總統大選，消息觸發兩岸三地相關股持續急升。其中本港上市的富智康（０２０３８）全周

急升６１﹒２９％，報１﹒５元；鴻騰精密（０６０８８）飆１２﹒４７％，報４﹒３３元；雲

智匯（０１０３７）亦飆３０﹒５６％，報０﹒９４元。

國家發改委促消費，買環保智能家電，消息帶動家電股個別發展，海信家電（００９２１）

全周跌３﹒１３％，報１１﹒１６元；創維數碼（００７５１）揚３﹒８２％，報２﹒７２元；

ＴＣＬ電子（０１０７０）跌０﹒２３％，報４﹒３８元；海爾電器（０１１６９）升

２﹒４３％，報２３﹒１５元。

中國為解決因非洲豬瘟而導致豬肉供應短缺的問題，擬向美國進口更多豬肉及取消美國家禽

進口禁令，豬肉股有追捧。萬洲（００２８８）全周升３﹒２５％，報９﹒２１元：中糧肉食（

０１６１０）走低３﹒９６％，報３﹒１５元。

鐵塔（００７８８）昨日公布首季業績，首季純利１２﹒８４億元人民幣，按年升

２３７﹒９％。全周再升５﹒７７％，報２﹒２元。（ｓｃ）

