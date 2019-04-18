《思前想後－郭思治》若先低後高形態不變，港股仍有望進一步尋頂

《思前想後》中國昨日公布今年首季ＧＤＰ數據，增長為６﹒４％，較市場預期之６﹒３％

為佳，表示中國經濟之增長已趨穩定。回想去年，受美國之貿易糾紛所影響，出口固然續受壓力

，連帶內需消費亦受影響。由於經濟前景不明，故Ａ股亦不斷受壓，上證自去年１月２９日之高

位輾轉反覆，跌至今年１月４日之低位２４４０點方見喘定。即上證已大幅回落１１４７點或

３１﹒９７％。



＊Ａ股已步入牛市一期，財富效應有利內需市場＊



其後國家開始採取較寬鬆之貨幣政策，加上減稅，刺激內需等政策出台，終令正處疲弱的經

濟開始續步回暖，而Ａ股亦因而作較明顯之反彈，至今年４月８日高位３２８８點止計，上證指

數在四個月內已大幅回升８４８點或３４﹒７１％。只要保持此勢頭不變，上證有望於今年內伺

機上試去年１月２９日之高位３５８７點，亦即是說，Ａ股該已正式步入牛市一期，Ａ股回升，

當可帶來財富效應，對整個內需消費市場而言，絕對具正面效益。



＊或發展為另一個中期升浪，出現易升難跌走勢＊



再看港股，自去年１０月３０日低位２４５４０點開始作中期反彈，以今年４月１５日高位

３０２８０點止計，技術上已運行達２２周，而累積升幅已達５７４０點或２３﹒４％。論幅度

及運行周期，該已可滿足一中期反彈浪之所需，故市況遲遲未肯作正常調整，原因可能是整個中

期反彈之技術走勢或漸發展為另一個中期升浪。

兩者最主要之分別為中期反彈後之市況會進入正常之回吐及調整，往後則需視乎資金之入市

態度如何才能決定去向，惟中期升浪在形態上不但會續緊扣高台，而走勢往往易升難跌，即使再

往上推升之動力漸放緩，惟市況始終仍會整固於高台而不肯下。正如目前之市況，即使在動力偏

弱下，但始終就是不肯作較明顯之回調。



＊一日未補回月初上升裂口，仍屬短期後市之憂＊



踏入４月份，大市仍續保持中期續尋頂之勢，而直至目前為止，恆指由１日之低位

２９３８３點升至１５日之高位３０２８０點，即形態上屬先低而後高，而月內之波幅亦暫為

８９７點。以波幅計雖不算太少，故只要先低後高之形態不變，在本月餘下之交易日，大市可能

仍會伺機再進一步往上尋頂。不過，有一點需指出，近兩周大市之成交金額明顯已見縮減，即動

力方面正逐步減弱，故大市雖仍有機會再進一步尋頂，惟可能已是這潮中期反彈之尾聲，因此，

任何再冒高追入之炒作均不宜過急及過勇。

加上五窮六絕之傳統智慧已近，故持貨輕者當可續抱持盈心態，惟持貨偏重者則宜做好一切

風險管理。值得一提的是，４月１日之急升，恆指形成一個大型上升裂口，介乎２９１００點至

２９３８３點，闊２８３點。此上升裂口仍懸空待補，可以說的是，大市一日仍未回補此上升裂

口之前，技術上仍屬短期後市之隱憂。



＊天譽市盈率僅１１倍，目標價可上望１﹒６元＊



天譽國際（０００５９）去年營業額６１﹒９２億元（人民幣．下同），按年升５１﹒７％

，純利７﹒５１億元，按年升３６﹒５％，每股盈利０﹒０９５元，派末期息０﹒０２３港元，

以現價計，市盈率僅１１倍，估值不算高，不妨候位分注吸納，一旦突破１﹒３６元，目標上望

１﹒６０元。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

