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23/04/2019 09:42

《中資異動》內地擬整頓建材行業壟斷，中建材瀉近９％失廿天線

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國建材（０３３２３）現瀉８﹒５９％，報６﹒８１元，盤
中低見６﹒６９元，失守廿天線（６﹒８７６元），暫跌幅最大國指成份股；成交約１３３４萬
股，涉資９１８４萬元。
　　國家市場監督管理總局反壟斷局上日發佈《關於召開建材領域壟斷行業告誡會的通知》指，
近年建材領域壟斷行為時有發生，為引導和推動建築材料生產、流通企業守法經營，營造公平競
爭的市場環境，維護經營者與消費者的合法權益，促進建材行業持續健康發展，局方今召開建材
領域壟斷行業行為告誡會。
　　水泥股普遍下滑，山水水泥（００６９１）瀉６﹒７６％，報３﹒１７元。潤泥
（０１３１３）大跌５﹒０８％，報８﹒０３元。海螺水泥（００９１４）亦跌４﹒７２％，報
４７﹒４元。
　　恆生指數現報２９７９４，跌１６９點或０﹒５６％，主板成交４８﹒９億元。國企指數報
１１６６５，跌１０３點或０﹒８８％。
　　上證綜合指數報３２０９，跌５點或０﹒１７％，成交１１１﹒７７億元人民幣。深證成份
指數報１０１８８，跌３５點或０﹒３５％，成交６１﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國建材（０３３２３）　　　６﹒８１元　　　跌８﹒５９％
　　山水水泥（００６９１）　　　３﹒１７元　　　跌６﹒７６％
　　華潤水泥（０１３１３）　　　８﹒０３元　　　跌５﹒０８％
　　海螺水泥（００９１４）　　４７﹒４０元　　　跌４﹒７２％
　　亞洲水泥（００７４３）　　　９﹒００元　　　跌４﹒３６％
　　東吳水泥（００６９５）　　　１﹒６０元　　　跌３﹒０３％
　　金隅集團（０２００９）　　　２﹒９２元　　　跌１﹒６８％
　　天瑞水泥（０１２５２）　　　５﹒７０元　　　跌１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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