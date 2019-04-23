《中資異動》內地擬整頓建材行業壟斷，中建材瀉近９％失廿天線

《經濟通通訊社２３日專訊》中國建材（０３３２３）現瀉８﹒５９％，報６﹒８１元，盤

中低見６﹒６９元，失守廿天線（６﹒８７６元），暫跌幅最大國指成份股；成交約１３３４萬

股，涉資９１８４萬元。

國家市場監督管理總局反壟斷局上日發佈《關於召開建材領域壟斷行業告誡會的通知》指，

近年建材領域壟斷行為時有發生，為引導和推動建築材料生產、流通企業守法經營，營造公平競

爭的市場環境，維護經營者與消費者的合法權益，促進建材行業持續健康發展，局方今召開建材

領域壟斷行業行為告誡會。

水泥股普遍下滑，山水水泥（００６９１）瀉６﹒７６％，報３﹒１７元。潤泥

（０１３１３）大跌５﹒０８％，報８﹒０３元。海螺水泥（００９１４）亦跌４﹒７２％，報

４７﹒４元。

恆生指數現報２９７９４，跌１６９點或０﹒５６％，主板成交４８﹒９億元。國企指數報

１１６６５，跌１０３點或０﹒８８％。

上證綜合指數報３２０９，跌５點或０﹒１７％，成交１１１﹒７７億元人民幣。深證成份

指數報１０１８８，跌３５點或０﹒３５％，成交６１﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國建材（０３３２３） ６﹒８１元 跌８﹒５９％

山水水泥（００６９１） ３﹒１７元 跌６﹒７６％

華潤水泥（０１３１３） ８﹒０３元 跌５﹒０８％

海螺水泥（００９１４） ４７﹒４０元 跌４﹒７２％

亞洲水泥（００７４３） ９﹒００元 跌４﹒３６％

東吳水泥（００６９５） １﹒６０元 跌３﹒０３％

金隅集團（０２００９） ２﹒９２元 跌１﹒６８％

天瑞水泥（０１２５２） ５﹒７０元 跌１﹒０４％

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（ａｌ）

