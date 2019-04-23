《小傳日記》魚缸走勢勁牛皮，好友淡友皺晒眉！



《小傳日記》今日個「孖屐」真係來回地獄又折返人間，早上低開１８０點後，一度低見

２９７５５點跌２０７點，油佬略有支持咁款，之後大戶開始落力掃返上去，中午市又上返三萬

關附近。午後繼續喺三萬點之上，最多反彈９３點，全日高見３００５５點，但始終缺乏反彈動

力，缸友可能都係等內銀季績同下個禮拜一（２９日）嘅貿易談判啦，最終大市收報２９９６３

點，跌唔夠一點，十天線（３０００９點）同三萬關如夢幻泡影！成交額１０７２億銀，按日升

近１８巴仙。國貨收報１１７３１點，跌３７點或近半巴仙。

Ａ場方面都係持續拉鋸，滬指喺三千二關上上落落，收報３１９８點，跌１６點或半巴仙。

深指收報１０１２４點，蒸發９點或近１巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（０００５）走勢靠穩，升兩格，報６７﹒７銀。生發發

（００３８８）微挫１格，報２７７蚊。ＱＱ（００７００）未受與任天堂合作消息影響，全日

微漲近半巴仙，報３９３銀。中移動（００９４１）跌唔夠巴仙，報７５﹒４５銀。ＡＩＡ

（００９４１）輕微靠穩，升近１巴仙，報８０﹒３銀。建行（００９３９）同工行

（０１３９８）唔見咗近１巴仙，報７﹒０１銀同５﹒９５銀。



＊豬肉價飆升萬洲好標青，大摩吹淡風券商步寒冬＊



神州因為豬瘟問題而令豬價急漲，農業農村部今日開聲，話預計全年豬肉產量會下降，今年

第四季度活豬價格將會突破２０１６年嘅歷史高位。部分豬肉股都飛高高，萬洲（００２８８）

今日又創歷史新高，高見９﹒９５銀，全日收漲４巴仙，報９﹒６銀，係全日最勁嘅藍戰士！中

糧肉食（０１６１０）抽高近１巴仙，報３﹒１８銀。超大現代（００６８２）飛高逾１巴仙，

報０﹒０９５銀。普甜食品（０１６９９）隨市跌近３巴仙，報０﹒３８５銀。

大摩發表研究指，將神州銀河（０６８８１）評級由「中性」降至「減持」，惟「他屐」則

由４﹒４銀上調至４﹒９銀。另外，該行同時將所覆蓋嘅神州券商Ａ股評級，全線由「中性」降

至「減持」。大摩睇得咁淡，神州券商佬全線受壓，神州銀河挫逾３巴仙，報５﹒３９銀。中州

證券（０１３７５）跌逾３巴仙，報２﹒１５銀。中信証券（０６０３０）唔見咗近２巴仙，報

１７﹒６８銀。光大證券（０６１７８）蒸發近兩巴仙，報７﹒７１銀。海通證券

（０６８３７）跣低近１巴仙，報１０﹒３２銀。



＊制裁又升溫油價再狂奔，油升人仔跌鐵鳥股價折＊



石油嘅豁免，國際油價急升。布蘭特原油期貨曾漲近３巴仙至每桶收報７４﹒０４美銀，帶動三

桶油造好。中海油（００８８３）早段曾漲逾２巴仙，收市前升幅收窄，報１４﹒９６銀升逾

１巴仙；中石油（００８５７）亦揚逾１巴仙，報５﹒１１銀；中石化（００３８６）偏軟，微

跌唔夠半巴仙，報６﹒０９銀。

國際油價上升，加上人仔匯價下跌，人仔離岸價（ＣＮＨ）最低見６﹒７２３３，跌１１２

點子，神州鐵鳥普遍受壓。南航（０１０５５）急挫逾７巴仙，跌穿２０天線（約７﹒１６５銀

），報６﹒８６銀；國航（００７５３）亦瀉近７巴仙，報９﹒３８銀；東航（００６７０）更

走低近９巴仙，報５﹒４７銀；國泰（００２９３）失１０天線（１３﹒８０２銀）同廿天線

（１３﹒６５６銀），跌逾３巴仙，報１３﹒４８銀。



＊嚴控炒作風內房好陰功，國壽發盈喜股價急跳起＊



中央政治局會議喺上星期五（１９日）開會，會上重申「樓唔係用嚟炒嘅」；官媒亦都指出

，政府部門要加強樓市虛假信息同埋嚴厲打擊炒作行為，內房佬仲唔全線腳軟咩。萬科

（０２２０２）瀉逾４巴仙，報３０﹒９５銀；融創（０１９１８）挫近４巴仙，報４０﹒１銀

；世房（００８１３）唔見咗超過３巴仙，報２３﹒４５銀；中海外（００６８８）跌近２巴仙

，報２８﹒２５銀。

國壽（０２６２８）發盈喜，預計今年第一季淨利潤按年勁升八成至一倍，至１３５﹒１８

億人仔，造就佢今日逆市有追捧，全日彈起近２巴仙，報２２﹒２５銀。其餘內險股就個別發展

，平保（０２３１８）跳起近１巴仙，報９５﹒２銀，但就高見９６蚊，創１５個月高，勁！新

華保險（０１３３６）跌近１巴仙，報４５﹒８５銀；太平（００９６６）唔見近２巴仙，報

２５﹒４銀；財險（０２３２８）蒸發近兩巴仙，報９﹒２２銀。請請！



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