【佔中判刑】陳淑莊因需動腦部手術，其判刑押後至６月１０日

《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，在法官宣布各人刑期前，第四被告

、立法會議員陳淑莊的代表律師表示，由於陳淑莊因需在兩周內做腦部手術，要求押後宣布其判

刑結果６周，法官接納，將押後其判刑至６月１０日，准以原有條件保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）

