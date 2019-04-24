《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，在法官宣布各人刑期前，第四被告
、立法會議員陳淑莊的代表律師表示，由於陳淑莊因需在兩周內做腦部手術，要求押後宣布其判
刑結果６周，法官接納，將押後其判刑至６月１０日，准以原有條件保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/04/2019 10:16
【佔中判刑】陳淑莊因需動腦部手術，其判刑押後至６月１０日
《經濟通通訊社２４日專訊》「佔中九子」案今日判刑，在法官宣布各人刑期前，第四被告
、立法會議員陳淑莊的代表律師表示，由於陳淑莊因需在兩周內做腦部手術，要求押後宣布其判
刑結果６周，法官接納，將押後其判刑至６月１０日，准以原有條件保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
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