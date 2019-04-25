【Ｗｅｂｂ手指】民行回應涉複雜融資交易：加強自查和合規管理

《經濟通通訊社２５日專訊》金管局及證監會昨日聯合發出通函，發現有在港經營的內銀，

透過私募基金及其他實體，進行一連串複雜交易，表面上為私募基金投資，但實質上是銀行貸款

的交易。有「股壇長毛」之稱的獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指出，當中所談

及的內銀有機會涉及「謎網２６」的民行、其子公司民銀資本（０１１４１），以及內房股綠地

香港（００３３７）。

針對有關人士的猜測和媒體的報道，民生銀行香港分行及民銀資本有關負責人回應指，公司

均具有完善的風險控制管理體系，嚴格按照監管機構的要求合規合法經營。同時，也留意到此次

金管局通函中提到有些香港金融機構存在類似情況，公司會結合監管要求加強自查和合規管理，

確保業務合規合法。

不過，據內地媒體《２１世紀經濟報道》引述知情人士指，本次監管發函所指對象並非民生

銀行及旗下香港子公司民銀資本。



＊金管局：已要求有關銀行採取合適補救措施＊



香港金管局發言人則表示，已要求有關銀行採取合適補救措施，加強信貸風險管理，並定期

審視借款人的財務狀況和還款能力。金管局會審視銀行的檢討結果，並採取適當跟進。

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚發文，認為監管機構所指的是民生銀行、旗下的香港附屬公司民

銀資本，和曾獲民銀資本借出３億元的「Ｎｅｗ Ｃｈｉｎａ ＯＴＣ Ｆｕｎｄ２」，後者由

華邦資本管理。Ｗｅｂｂ再追蹤資金走向，相信通函中指涉及被抵押的上市公司股份料是綠地香

港。（ｂｉ）

