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即市新聞

25/04/2019 13:32

【Ｗｅｂｂ手指】民行回應涉複雜融資交易：加強自查和合規管理

　　《經濟通通訊社２５日專訊》金管局及證監會昨日聯合發出通函，發現有在港經營的內銀，
透過私募基金及其他實體，進行一連串複雜交易，表面上為私募基金投資，但實質上是銀行貸款
的交易。有「股壇長毛」之稱的獨立股評人Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指出，當中所談
及的內銀有機會涉及「謎網２６」的民行、其子公司民銀資本（０１１４１），以及內房股綠地
香港（００３３７）。
　　針對有關人士的猜測和媒體的報道，民生銀行香港分行及民銀資本有關負責人回應指，公司
均具有完善的風險控制管理體系，嚴格按照監管機構的要求合規合法經營。同時，也留意到此次
金管局通函中提到有些香港金融機構存在類似情況，公司會結合監管要求加強自查和合規管理，
確保業務合規合法。
　　不過，據內地媒體《２１世紀經濟報道》引述知情人士指，本次監管發函所指對象並非民生
銀行及旗下香港子公司民銀資本。
　
＊金管局：已要求有關銀行採取合適補救措施＊

　　香港金管局發言人則表示，已要求有關銀行採取合適補救措施，加強信貸風險管理，並定期
審視借款人的財務狀況和還款能力。金管局會審視銀行的檢討結果，並採取適當跟進。
　　Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ昨晚發文，認為監管機構所指的是民生銀行、旗下的香港附屬公司民
銀資本，和曾獲民銀資本借出３億元的「Ｎｅｗ　Ｃｈｉｎａ　ＯＴＣ　Ｆｕｎｄ２」，後者由
華邦資本管理。Ｗｅｂｂ再追蹤資金走向，相信通函中指涉及被抵押的上市公司股份料是綠地香
港。（ｂｉ）

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