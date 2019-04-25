【Ｗｅｂｂ手指】內銀迂迴放貸漏洞一直存在，監管機構殺一儆百

《經濟通通訊社記者陳佩珊２５日報道》金管局與證監會昨日發出聯合通函，指一個內地銀

行集團透過私募基金及其他實體，進行了一連串引起嚴重關注的複雜交易。雖然監管當局未有直

接披露所涉的機構，但獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ直指涉事的機構是民生銀行

（０１９８８）。

據監管機構調查發現，該集團向所屬銀行取得一筆信用借貸，其後向私募基金作出大額投資

。該基金的唯一目的是向由一家上市公司的大股東所擁有的特定目的公司提供貸款，而這筆貸款

的抵押品主要為該上市公司的股份。



＊迂迴放貸為博取更多借貸額度＊



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩回覆本通訊社時表示，今次事件反映上市公司可利用迂迴

方式放貸的漏洞，而這個漏洞是一直存在。他解釋，過往內地金融體系剛開始發展時，其實也有

很多類似問題，機構會將借回來的資金轉用作另一用途。雖然金融機構對於不同行業的放貸額均

有限制，為了取得更多生意，會迂迴地利用不同的附屬，增加借貸額度。



＊受查對象未必是民行＊



不過他提醒，目前公布的資料並不多，未能確定遭調查的對象一定與民行有關。民生銀行香

港分行及民銀資本有關負責人回應指，公司均具有完善的風險控制管理體系，嚴格按照監管機構

的要求合規合法經營。

林鴻恩相信，牽涉機構的貸款量及貸款額龐大，才引起監管機構高調行動。雖然

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ去年已披露華融（０２７９９）與民行之間的網絡，但林鴻恩相信，監管

機構現時的高調回應不算太遲，因機構之間所涉及的交易複雜，調查亦需要一定時間。

他認為，監管方今次主要是要「殺一儆百」，因今年金融體系存在多個風險，包括中美貿易

緊張局勢及英國脫歐尚未明朗，需要維護金融體系健全。他稱，暫時未知今次調查事態嚴重性，

因此暫時未能判斷涉及機構會遭罸款、吊銷牌照、或是會否有進一步執法行動。

