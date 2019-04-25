《小傳日記》神州表現差，Ａ場跌到趴，魚缸五連跣，失守廿天線

《小傳日記》噚晚Ｆａｃｅｂｏｏｋ同Ｔｅｓｌａ等花旗國嘅科技巨企成績表靚仔，但能源

股下挫，拖低大市升勢；加上，「孖屐」始終都一齊等緊星期五（２６日）花旗國第一季ＧＤＰ

個數，三大指數一齊縮水。道指收報２６５９７點，撻低５９點。納指收報８１０２點，跣低１

８點。標指收報２９２７點，仆低６點。

香江魚缸早段都跟住外圍走，一開市就已經縮水１３８點報２９６６７點，已經失守廿天線

（約２９６９６點），雖然之後魚缸跌幅收窄，更一度拗腰最多反彈４４點，並且收復返條廿天

線，但受累於神州魚缸午後急插，恆指最多劈２６９點，低見２９５３５，最終埋單仍然要唔見

２５６點，收報２９５４９，廿天線得而復失，全日成交９７５﹒１２億元，比噚日再少逾１巴

仙。恆指五連跌累挫５８０點，為逾半年來最長連跌日數。國貨收就報１１５０２，跌逾１巴仙

或跌１６１點。

Ａ場軟腳蟹撻低。滬指大劈７７點，報３１２３。深成指剎車３２８點，報９９０７，失守

一萬點關口。兩市全日成交７３３３億人仔，按日增逾１２巴仙。

大班藍戰士全線下跌，其中大象（００００５）撻低近半巴仙，報６６﹒９銀。生發發

（００３８８）跣低逾１巴仙，報２７０﹒４銀。ＱＱ（００７００）跟住魚缸大挫近３巴仙，

報３８２﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）仆低近半巴仙，報７９﹒８５銀。神州移動

（００９４１）再劈逾半巴仙，報７４﹒１５銀。而藍戰士新貴創科實業（００６６９）就踢高

近２巴仙，報５９﹒１銀，係表現最好藍戰士。



＊香江地產佬新地最叫好，樓價料微升內房無隻醒＊



新地（０００１６）畀匯證升咗近一成「他屐」到１６３﹒２銀，評級維持「掃貨」；加上

，南沙慶盛項目將於２０２３年起分階段落成，投資６０億人仔，今日當然踩行油踢高近２巴仙

，報１３５﹒２銀。信和置業（０００８３）都唔曳踢高逾半巴仙，報１３﹒９４銀。嘉里（０

０６８３）跟住踩油升近半巴仙，報３３﹒９銀。不過恆隆地產（００１０１）就縮水近

２巴仙，報１８﹒３８銀。嘉華（００１７３）都跟住仆低近半巴仙，報４﹒９７銀。長實

（０１１１３）都劈逾半巴仙，報６４﹒３５銀。

阿爺個社科院財經戰略研究院預計，神州短期一二線城市樓價微漲為主，少數城市可能升得

更快，一眾內房佬當然開心生猛，但隨住魚缸愈跌愈多，佢哋都無晒心情，跟住一齊撻低。金茂

（００８１７）剎車逾３巴仙，報５﹒１銀。融創（０１９１８）雖獲聯昌國際睇好，「他屐」

升至持有，目標價亦都調高逾五成，至４３﹒２銀，但股價都跣低逾３巴仙，報３９﹒８銀。雅

居樂（０３３８３）縮水近３巴仙，報１１﹒８２銀。潤地（０１１０９）插水逾２巴仙，報

３３﹒６５銀。碧桂園（０２００７）撻低近２巴仙，報１２﹒４銀。



＊匯證吹淡風車佬齊惶恐，油升人仔跌飛鳥無人接＊



近期「四個轆」真哀傷，神州乘聯會噚日出咗數據，４月頭兩星期嘅總體批發量每日平均得

３﹒４萬台，按年降３０巴仙。吉利（００１７５）副主席早前沽完貨後，匯證又吹淡風，分別

降北汽（０１９５８）、長汽（０２３３３）及華晨（０１１１４）評級至「持有」。北汽股價

急剎車逾５巴仙，報５﹒６５銀。長汽跪低逾３巴仙，報６﹒５３銀。華晨跌逾６巴仙，報８﹒

６１銀。吉利潛近５巴仙，報１６﹒０６銀，係表現最差藍戰士！廣汽（０２２３８）跌逾４巴

仙，報８﹒８３銀。比亞迪（０１２１１）聽日放榜，但有架旗下ｅ５電動車喺武漢起火，最終

劈逾３巴仙，報５３﹒３銀。

雖然紐油受花旗原油庫存增加承受壓力下跌，但布油隔晚又再度抽至４個月高位，加上美元

匯價顯著強勢，拖低人仔中間價下調百點子，鐵鳥股價都繼續下挫。東航（００６７０）跌近３

巴仙，報５﹒３９銀。南航（０１０５５）跌逾３巴仙，報６﹒７銀。國航（００７５３）日內

放榜，績前回近３巴仙，報９﹒２５銀。



＊Ｗｅｂｂ哥一出手民行有排受，教育板受壓楓葉向下撻＊



「股壇毛哥」Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ噚晚發文指，早前證監話有間內銀可能涉及複雜融資問

題，質疑係咪左手交右手，矛頭更直指民行（０１９８８），拖累股價今日回吐逾２巴仙，報５

﹒８６銀。而其他內銀股同樣下挫，建行（００９３９）同工行（０１３９８）下個星期一（２

９日）放榜，績前一樣跌近１巴仙，分別報６﹒９１銀及５﹒８６銀。中行（０３９８８）就聽

日派成績表，全日跌逾半巴仙，收報３﹒７２銀。招行（０３９６８）急瀉逾３巴仙，報

３９﹒７銀。

教育股今日齊齊隨市捱沽，睿見教育（０６０６８）中期多賺逾三成，惟股價並不受捧，跌

近７巴仙，報４﹒３５銀。中教控股（００８３９）聽日放榜，今日軟４巴仙，收報１１﹒９銀

。楓葉教育（０１３１７）都係聽日放榜，最後跌近８巴仙，報４﹒２４銀。宇華教育

（０６１６９）下星期二（３０日）放榜，跌逾３巴仙，報３﹒５６銀。希望教育

（０１７６５）挫逾６巴仙，報１﹒１６銀。請請！



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