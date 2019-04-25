【千絲萬縷】內銀被曝高風險孖展借貸，槓桿資金或炒作Ａ股惹關注

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日報道》香港金管局及香港證監會２４日罕有聯合發出通函

，指發現有在香港經營的內地銀行，透過私募基金及其他實體進行一連串複雜交易，表面上為私

募基金投資，但實質上是向一家上市公司大股東提供保證金融資貸款，即俗稱的「孖展」活動。

獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ昨晚漏夜發文指，通函所談及的內銀有機會涉及民行

（０１９８８）（滬：６０００１６）、其子公司民銀資本（０１１４１），以及內房股綠地香

港（００３３７）。

有內地媒體直指，內銀把高風險股權質押做到香港，近期北上資金大流出或與此有關，事實

上，截至昨日，北上資金通過滬股通、深股通已連續３個交易日錄得淨賣出Ａ股１１９億元人民

幣，而今日半日亦淨賣出１６﹒１６億元人民幣。

銀行為上市公司提供融資屬正常商業行為，但問題在於這次融資安排複雜欠透明，且該銀行

被發現貸款審批及貸後監控手法未盡完善，但市場最關心的一點在於，這些槓桿資金最後回到哪

兒去？《經濟通通訊社》引述專家意見指，內銀以迂迴手法掩飾貸款去向，這些槓桿資金甚至有

可能在炒Ａ股或港股，或對兩地股匯市場帶來金融風險。



＊香港孖展有價有市，內銀也想參一腳＊



據通函披露的有關交易詳情，該內地銀行向其附屬公司提供一筆信用借貸，附屬公司再透過

一間資產管理公司向私募基金進行大額投資，而該基金的唯一目的，是向一家由上市公司大股東

持有的特定目的公司（ＳＰＶ）提供貸款，並以該上市公司股份為貸款抵押品，相當於借出孖展

。通函又披露，該筆貸款的用途是為新興市場的項目進行融資。

內銀通過迂迴曲折的操作，一方面掩飾其高風險借貸行為，另一方面隱藏借貸者的身份及貸

款用途，可謂煞費苦心，但內銀銀彈充足家大業大，為什麼會進行這種踩界動作？

信誠聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，首先，年頭中央下調金融機構存款準備金率

１個百分點，實際淨釋放長期資金８０００億元人民幣，但受限於信貸政策收緊，內銀要積極為

資金尋出路；第二，通過這種不透明及麻煩的融資方式，貸款息率會比普通借貸為高，內銀出於

生意上考慮，也會願意提供貸款。

香港孖展價格僅相當於內地一半的水平，槓桿水平也可以做得比較高，所以配資活動在本港

有價有市，不少內地資金都會透過香港進行配資。



＊槓桿資金或回流內地炒Ａ股＊



但是避開監管的另一面，則是大幅提升了中港兩地的金融風險，以通函披露的交易為例，香

港金管局檢查發現該銀行的貸款審批及貸後監控手法未盡完善，而抵押的股份欠缺流通性、質素

欠佳，而且貸款用途屬高風險項目，儘管借貸方為上市公司大股東，但壞帳收回的難度仍然很大

。張智威表示，這種不透明融資「只有圍內人先知發生咩事」，只有當壞帳爆煲後才會對外披露

，投資者或因信息不流通而招致損失。

張補充，由於貸款的流向不可控，會牽扯出很多陰謀論，例如槓桿資金可能通過陸股通炒Ａ

股，可能留港炒港股，也可能是內地企業走資的手段。無論如何，這類融資會抬高中港兩地資本

市場的槓桿水平，釀成金融風險，而且大量資金在中港之間流出流入，港匯亦要承受很大壓力。

隨著外資逐漸增加Ａ股持股比例，內地資金通過香港借平錢回流Ａ股的聲音便沒有平息過。

早前個別熱門Ａ股觸發外資持股上限，引發市場關注，當時交銀國際首席策略師洪灝便提到，有

人在香港進行融資交易，再通過滬股通、深股通進入Ａ股，試圖以回報抵銷借貸利息成本。

