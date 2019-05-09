《異動股》手機設備股普跌，舜宇（２３８２）跌近４％創４個月低

《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌３﹒７％，報８７﹒３元；

成交約１５２萬股，涉資１﹒３５億元。股份盤中低見８７﹒２元，創近４個月低。

高盛早前發表研究報告，給予手機行業「中性」看法，該行指出５Ｇ需要２０２０才會應用

，所以手機付運量去到２０２０年後才會達致高峰，給予舜宇光學「沽售」評級，目標價看

７０元，相當於２０２０年預測市盈率１５倍。

現時，恆生指數報２８７１０，跌２９２點或跌１﹒０１％，主板成交２３２﹒４２億元。

上證綜指報２８７２，跌２０點或跌０﹒７２％，成交６１８﹒７６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） ８７﹒３０元 跌３﹒７０％

比亞迪電子（００２８５） １３﹒１８元 跌０﹒４５％

通達集團 （００６９８） ０﹒７３元 跌１﹒３５％

丘鈦科技 （０１４７８） ７﹒６８元 升３﹒３６％

富智康 （０２０３８） １﹒１６元 跌３﹒３３％

瑞聲科技 （０２０１８） ４６﹒９０元 跌３﹒５０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒７２元 跌３﹒１２％

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（ｕｌ）

