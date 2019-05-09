  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/05/2019 10:20

《異動股》手機設備股普跌，舜宇（２３８２）跌近４％創４個月低

　　《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價跌３﹒７％，報８７﹒３元；
成交約１５２萬股，涉資１﹒３５億元。股份盤中低見８７﹒２元，創近４個月低。
　　高盛早前發表研究報告，給予手機行業「中性」看法，該行指出５Ｇ需要２０２０才會應用
，所以手機付運量去到２０２０年後才會達致高峰，給予舜宇光學「沽售」評級，目標價看
７０元，相當於２０２０年預測市盈率１５倍。
　　現時，恆生指數報２８７１０，跌２９２點或跌１﹒０１％，主板成交２３２﹒４２億元。
上證綜指報２８７２，跌２０點或跌０﹒７２％，成交６１８﹒７６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　　８７﹒３０元　　　跌３﹒７０％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１３﹒１８元　　　跌０﹒４５％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒７３元　　　跌１﹒３５％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒６８元　　　升３﹒３６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　１﹒１６元　　　跌３﹒３３％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４６﹒９０元　　　跌３﹒５０％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒７２元　　　跌３﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態09/05/2019
Uber周五上市前 司機罷工爭福利
生財有道08/05/2019
港交所首季滬深港通收入創季度新高 大摩籲增持目標340元
生財有道08/05/2019
《開市Good Morning》盧楚仁：黃金避險作用微後市偏淡
FOCUS08/05/2019
【FOCUS】出口衰退打臉「底氣論」? 惟論「抗震力」A股或勝
中國故事08/05/2019
【成都直擊】港人麻辣創業 設計師年生意額千萬
國際動態08/05/2019
伊斯坦布爾重選 土耳其股匯挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金