《午市前瞻》港股２８５００料受阻，騰訊（００７００）區間上落

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股造好，惟對亞洲股市刺激有限，港股今早低開１５１

點報２８１１７，騰訊（００７００）公布季度盈利雖然勝預期，惟股價依然低開近２％，加上

華府封殺華為，拖累手機設備股表現，成早市初段下挫主因，恆指一度跌２１７點低見

２８０５０點，曾失守百天線（２８１８４點）。隨後內地公布４月份商品房數據，當中一二線

商品房都錄得升幅，Ａ股反彈，帶動港股由跌轉升，中生製藥（０１１７７）下周初將放榜，今

日股價一度上揚至７％，其他食品股亦略現追捧。恆指中午收市報２８３３６點，升６８點或升

０﹒２４％，成交４９９﹒１５億元。國企指數午收１０８５０點，升４５點或０﹒４３％。

內地Ａ股先跌後回升，上証午收２９４７點，升８點或０﹒２８％；深証午收９２７７點，

升１８點或０﹒２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４２％，報６６﹒２元；港交所（００３８８）無

升跌，報２４８元；建行（００９３９）漲０﹒７９％，報６﹒３５元；中移動（００９４１）

跌１﹒０４％，報７１﹒１元；友邦（０１２９９）軟０﹒２６％，報７７﹒２元。



＊華為遭封殺手機設備股齊挫，騰訊收入遜預期股價跌＊



美國商務部稱，將華為及７０間關聯企業列入實體清單，今後若沒有美國政府的批准，華為

將無法向美國企業購買電子元件，市場擔心華為出貨量下跌，手機設備股紛紛挫。舜宇光學

（０２３８２）挫４﹒５２％報８５﹒５５元，瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒９６％報

４５﹒１元，為跌幅最大的兩隻恆指成分股；比亞迪電子（００２８５）跌０﹒３１％，報

１３﹒０４元；通達集團（００６９８）跌１﹒４３％，報０﹒６９元；丘鈦（０１４７８）跌

２﹒２３％，報７﹒４７元。

騰訊季度純利２７２﹒１億人民幣，較市場預期佳，惟收入增長未如理想，今早股價下挫，

拖累手遊股表現。騰訊控股跌０﹒８６％，報３７０﹒８元，盤中曾低見３６７元；ＩＧＧ

（００７９９）跌０﹒６３％，報９﹒３９元；網龍（００７７７）升０﹒２２％，報

２２﹒３元；創夢天地（０１１１９）隨市升４﹒９２％，報６﹒１８元；遊萊互動

（０２０２２）跌３﹒５３％，報０﹒２４６元。

國家統計局公布，４月７０大中城市新建商品住宅銷售價格指數按月上升０﹒６％，連升

４８個月，按年則升１０﹒７％，消息帶動內房造好，中海外（００６８８）升２﹒９９％，報

２９﹒２５元；佳兆業（０１６３８）升６﹒５８％，報３﹒４元；華潤置地（０１１０９）升

１﹒８５％，報３３元；碧桂園（０２００７）跌０﹒１７％，報１１﹒７４元；中國恆大

（０３３３３）升０﹒８８％，報２２﹒８元。



＊汽車股由升轉跌，水泥價格上揚帶動股份抽高＊



據全國水泥價格指數（ＣＥＭＰＩ）顯示，水泥價格曾報１５０﹒３７點，升０﹒０９％或

０﹒１４點。水泥股今早普遍向上，山水水泥（００６９１）升２﹒２８％，報２﹒６９元；海

螺水泥（００９１４）升１﹒１％，報４６﹒０５元；華潤水泥（０１３１３）升１﹒１４％報

７﹒０８元。

國泰君安指出，政府對基建投資的支持持續發力，依然看好２０１９年基建投資有７％增長

，今早基建鐵路股普遍好，中國通號（０３９６９）升３﹒１２％，報５﹒６２元；中車時代

（０３８９８）升１﹒９１％，報４０元；中國中冶（０１６１８）升１％，報２﹒０２元；廣

深鐵路（００５２５）升０﹒７４％，報２﹒７２元；中國中車（０１７６６）升０﹒３％，報

６﹒７元；中國鐵建（０１１８６）升０﹒８５％，報９﹒５３元；中鐵（００３９０）無升跌

，報５﹒８７元。

早前華泰證券表示，預計由第二季起乘用車銷售將有改善，惟車股表現由升轉跌，吉利汽車

（００１７５）跌１﹒１６％，報１３﹒６元；東風集團（００４８９）跌０﹒４３％，報

６﹒９６元；華晨中國（０１１１４）無升跌，報７﹒４６元；比亞迪（０１２１１）跌

０﹒５２％，報４８﹒２５元；長城汽車（０２３３３）升０﹒８４％，報５﹒９９元。



＊麥嘉嘉：騰訊料受制恆指波動，３５０至４００元上落＊



港股今早先跌後升，波動反覆，志昇証卷研究部董事麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，現時

市場靜待中美貿易戰的消息，投資者入市意欲不大，大都持觀望態度，致股市缺乏方向，預料短

期在在２８０００水平維持５００點上下波動，即在２７５００至２８５００上落。

騰訊上日收市後公布業績，她表示其業績符合市場預期，並解釋指其金融企業及企業業務因

受移動支付及雲服務的收入增加而帶動，預料雲服務收入會為騰訊帶來強勁增長。當中的網絡廣

告增長放緩至２５％，行業競爭如抖音搶線生產；預計遊戲業務的收入下半年才有增長。她亦表

示騰訊作為重磅藍籌港股，會受制於恆指波動，因此股價會在３５０至４００元的區間上落。

（ｊｔ、ｕｌ）

