《小傳日記》華為遭封殺，手機股下插；魚缸轉牛皮，ＱＱ頹夠未？



《小傳日記》噚晚（１５日）花旗國４月嘅零售銷售意外輕微撻低，但花旗國魚缸醒神，道

指收２５６４８點漲１１５點，標指升１６點報２８５０點，納指漲８７報７８２２點。不過，

花旗國商務部話，將華為同７０間關聯企業列入黑名單，今後如果未有花旗國政府批准，唔可以

向美企買電子元件。

受華為消息影響，香江魚缸朝早已經低開１５１點報２８１１７，加上ＱＱ（００７００）

季績雖然盈利勝預期，但收入差過預期，股價低開約２巴仙，加上一眾手機設備佬走低，恆指更

一度插水２１７點低見２８０５０點，失守百天線（約２８１８３點）。不過，之後Ａ場反彈帶

動魚缸由跌轉升，內房佬、醫藥佬、食品佬持續攀升，魚缸最高見２８３７９踢高１１１點。午

後魚缸原地踏步表現牛皮，升幅大部分時間維持喺約１００點之內，尾段神州商務部更話，唔掌

握花旗國貿談表代訪華嘅計劃，反駁花旗國財長努欽話好快訪問北京繼續講數嘅說法，最終全日

埋單收報２８２７５，微升６點，主板成交９４９﹒８９億銀減少逾１巴仙。國貨就收

１０８１１，微升７點。

Ａ場方面，上證收報２９５５，升１７點，升幅逾半個巴仙。深證收報９２９３，升３４點

，升幅亦近半個巴仙。兩市成交５２２２億元人仔。

香江大隻藍戰士普遍向上，ＱＱ放榜首季純利近２７２億人仔勝預期，不過收入增長唔理想

得近８５５億人仔，雖然野村、瑞信、摩通繼續睇好，全日埋單縮水逾２巴仙，報３６５﹒６銀

，係表現最差紅戰士。神州移動（００９４１）繼續縮水近１巴仙，報７１﹒２５銀，低見

７０﹒９５銀，創近９個月低位。生發發（００３８８）仆低４毫子，報２４７﹒６銀。大象

（００００５）今除息進帳亳八子，報６６﹒１銀。ＡＩＡ（０１２９９）輕微跣低逾半巴仙，

報７７銀。



＊侵侵封華為舜宇好閉翳，貿戰牽連廣５Ｇ佬抓狂＊



花旗國總統侵侵決定繼續打擊華為，該國商務部仲將華為同７０間關聯企業列入實體清單，

禁止花旗國企業買威脅國家安全嘅通訊商品，手機設備佬受牽連全線剎車。華為供應商舜宇光學

（０２３８２）最慘，瀉超過半成，報８５﹒０５銀，仲係包尾藍戰士。另一個藍戰士瑞聲

（０２０１８）亦唔太生性，軟近３巴仙，報４４﹒６５銀。富智康（０２０３８）走低近４巴

（００６９８）輕微跣低逾１巴仙，報０﹒６９銀。比亞迪電子（００２８５）亦縮逾１巴仙，

報１２﹒９２銀。

除咗手機設備佬受影響之外，神州５Ｇ佬今日都腳軟。華為同業中興通訊（００７６３）最

受影響挫逾６巴仙報２１﹒４銀，最低見２１﹒３銀，創咗逾一個月低位。京信通信

（０２３４２）瀉逾４巴仙，報１﹒６３銀。中通服（００５５２）走低逾３巴仙，報

６﹒１１銀。鐵塔（００７８８）跌近２巴仙，報２﹒０１銀。聯想集團（００９９２）軟近

１巴仙，報６﹒３９銀。不過，飛光纖光纜（０６８６９）就跟住魚缸有捧場踢高近半巴仙，報

１７﹒４８銀。



＊銀娛業績差股價難再彈，中生製藥勁缸友買咗醒＊



今日馬交賭佬一哥銀娛（０００２７）公布咗首季成績表，季績走樣相信缸友都估到，因為

之前富瑞已經降低咗佢嘅「他屐」半成到５７銀，反映季績麻麻，不過今日季績出到嚟都仍然嚇

一嚇啊！首季經調整ＥＢＩＴＤＡ，不論按月按季都跌８巴仙到４０億銀，收益亦同樣跌８巴仙

到１３０億銀，所以今日都無再踢高之餘仲要捱沽，全日要跣低近２巴仙，報５１﹒０５銀。新

濠（００２００）都跟跌近３巴仙，報１６﹒１６銀。澳博（００８８０）、永利馬交

（０１１２８）、美高梅（０２２８２）各走低約１巴仙，分別報９﹒０９銀、１８﹒１６銀同

１３﹒５４銀。金沙（０１９２８）就逆市升近半巴仙，報４０﹒０５銀。

之前兩隻弱過藥煲嘅藍戰士醫藥佬，今日終於吐氣揚眉。中生製藥（０１１７７）今日仲做

埋表現最好藍戰士，全日踢高近６巴仙，報８﹒１３銀。石藥（０１０９３）就揚逾２巴仙，報

１４﹒２６銀，係表現最好紅戰士。其他醫藥佬就走勢麻麻，國藥（０１０９９）就仆低一格報

２９﹒９５銀。遠大醫藥（００５１２）跌近２巴仙，報４﹒２６銀。藥明生物（０２２６９）

同阿媽藥明康德（０２３５９）就齊齊升近１巴仙，分別報７７﹒０５銀同８５﹒９銀。



＊銷售數字好內房股要掃，本港地產抵大和籲撈底＊



穆迪畀咗佳兆業（０１６３８）Ｂ１嘅穩定信貸評級，今日大鏟高逾一成，報１４﹒８２銀

。阿爺個統計局公布咗４月７０大中城市新建商品住宅銷售價格指數，成績唔錯按月踢高逾半巴

仙，已經連升咗４８個月，按年仲鏟高近１１巴仙，其他內房佬就畀缸友掃貨。富力地產

（０２７７７）飆高逾２巴仙，報１４﹒７４銀。龍湖（００９６０）踢高近２巴仙，報

２７﹒８５銀。萬科企業（０２２０２）高近２巴仙，報２９﹒１銀。金茂（００８１７）走高

近２巴仙，報４﹒７銀。世房（００８１３）踢高逾１巴仙，報２２﹒５銀。

大和睇好本港地產佬，因為佢哋近期嘅股價受「中美講數」影響出現調整，但佢哋今年頭四

個月都有唔錯嘅表現，相信之後租金收入應該會繼續造好，而家係機會吼低撈底，所以今日本港

地產佬有捧場。恆隆地產（００１０１）鏟高近４巴仙，報１７﹒８６銀。新世界發展

（０００１７）踢高近３巴仙，報１２﹒６２銀。新地（０００１６）走高近２巴仙，報

１３４﹒８銀。長實集團（０１１１３）行前近２巴仙，報６１﹒７銀。信置（０００８３）高

近２巴仙，報１３﹒２８銀。嘉里（００６８３）收高近２巴仙，報３２﹒３５銀。請請！



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