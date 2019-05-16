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即市新聞

16/05/2019 13:51

廉署起訴康宏環球前董事曹貴子串謀詐騙，下午提堂

　　《經濟通通訊社１６日專訊》廉政公署今早落案起訴康宏環球（０１０１９）（前稱康宏金
融）前董事曹貴子，控告他涉嫌串謀詐騙聯交所及該上市公司的董事局、股東和投資者，導致該
上市公司的附屬公司以逾８９００萬元收購他持有的一間投資公司。被告今日下午將被帶往東區
裁判法院應訊。
　　控罪指被告涉嫌於２０１６年４月１日至２０１７年１２月７日期間，與另外兩人串謀詐騙
聯交所、康宏環球（前稱康宏金融）的董事局、股東及投資者，即不誠實地：沒有向聯交所披露
他是康宏環球的主要股東；沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事；沒有向康宏環球
及聯交所披露康宏財務收購信盈國際是一宗關連交易；及導致康宏財務於２０１６年９月在沒有
召開必須的公司會議或符合聯交所證券上市規則的情況下收購信盈國際。
　　就該宗成交價逾８９００萬元的收購，被告因此從康宏財務收取共逾５７００萬元，並無需
進一步向該兩個基金投放約１６２０萬元的資金。
　　廉署早前接獲有關投訴後展開調查，並與證券及期貨事務監察委員會（證監會）於２０１７
年１２月採取聯合行動。被告於案發時擔任康宏環球實質或影子董事，對該公司營運直接或間接
施加重大的影響。他亦是康宏環球的主要股東，持有該公司５０％的股份。
　　被告於２０１６年４月向康宏環球介紹信盈國際的收購計劃，該公司從事資產投資及提供顧
問服務，其主要資產是在兩個投資基金的權益，並需要持續投放資金。被告於案發時持有信盈國
際５５％的股份。
　　被告與康宏環球其他高層人員於５個月後導致康宏財務以共逾８９００萬元收購信盈國際。
康宏財務是康宏環球非直接全資擁有的附屬公司。（ｃｗ）

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