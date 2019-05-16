《日入而息》廉署起訴曹貴子串謀詐騙，華為被封殺，騰訊績後軟

《今天重點》﹡長和（００００１）李澤鉅回應沽空報告：財報一定專業正確，「要讀多啲

書先睇得明」

﹡長實（０１１１３）趙國雄呼籲置業人士「小心啲」，市況轉差不影響推盤

﹡廉署起訴康宏環球前董事曹貴子串謀詐騙，下午提堂

﹡銀娛（０００２７）第一季經調整ＥＢＩＴＤＡ４０億元，按年按季跌８％

；呂志和回應拓展日本市場：對東京較感興趣；呂曉東稱五一整體表現不俗

，個人支持逃犯條例

﹡商務部回應美封殺華為：反對濫用國家安全概念；華為表示限制華為不會令

美國更安全更強大



《即日市況》﹡港股險守百天線，全日升６點收２８２７５，成交９５０億元



《深滬股市》﹡滬指午後轉佳收升０﹒５８％，惟外資流出３４億人幣



《美元匯價》﹡美國通脹仍溫和，歐元重要阻力１﹒１２８０；歐元最新報１﹒１２０６

╱０８，日圓最新報１０９﹒６４╱６５



《公司業績》﹡中國黃金（０２０９９）首季盈轉虧蝕近４４９萬美元，不派息

﹡德昌電機（００１７９）全年純利２﹒８１億美元，升６﹒６％，末期息

３４港仙



《公司資訊》﹡長實（０１１１３）趙國雄呼籲置業人士「小心啲」，市況轉差不影響推盤

﹡中銀香港（０２３８８）受貿易戰影響有限，料今年貸款增長與去年相若；

虛擬銀行準備工作順利，惟不強調短期取得高回報

﹡希慎（０００１４）首季租戶銷售額按年增約４％，下半年零售表現難測；

擬物色銅鑼灣以外商機，禮頓中心重建要待適當時機

﹡哈爾濱銀行（０６１３８）與度小滿簽署戰略合作協議

﹡消息指渣打（０２８８８）台灣發行３０年期美元債券，定價４﹒９％

﹡國泰君安（０２６１１）發行第二期人民幣債券，票息３﹒７３％

﹡國銀租賃（０１６０６）出租山西四條路予當地國企，租金８４億元人民幣

﹡捷榮（０２１１９）夥香港麥當勞合作特調６款全新芝士奶蓋系列特飲

﹡匯豐推出全新個人戶口，協助認知障礙患者管理財務

﹡銀娛（０００２７）第一季經調整ＥＢＩＴＤＡ４０億元，按年按季跌８％

；呂志和回應拓展日本市場：對東京較感興趣；呂曉東稱五一整體表現不俗

，個人支持逃犯條例

﹡太古（０００１９）未有考慮進行股份回購，貿易戰影響不大

﹡長和（００００１）李澤鉅回應沽空報告：財報一定專業正確，「要讀多啲

書先睇得明」

﹡黃小抗將停任嘉里建設（００６８３）行政總裁，改由郭孔華出任行政總裁

﹡外電表示國泰航空（００２９３）重申預計年底前完成收購香港快運航空

﹡證監會表示建福集團（００４６４）股權高度集中

﹡德昌電機（００１７９）約５％銷售直接受關稅影響，惟有能力應對

﹡浦江國際（０２０６０）明天招股，入場費約３５８５﹒７７元



《國企紅籌》﹡中國太平（００９６６）於大灣區牽頭籌建香港保險交易平台

﹡中國財險（０２３２８）首四個月保費收入按年升１７﹒６％

﹡人保（０１３３９）首４個月壽險保費收入升３％至６２４億元人民幣



《神州民企》﹡聯交所表示輝山乳業（０６８６３）若１１月１５日前未能提交可行復牌建

議將被除牌



《中國要聞》﹡中國起草契稅法，專家料地方政府調控樓市將規範化

﹡統計局表示４月一線城市新樓價按月漲０﹒６％，漲幅擴

﹡內地共享汽車運營企業原則上不收取用戶押金

﹡秋粘蟲災害肆虐全國１３省，多隻防治蟲災概念股漲停

﹡財政部部長表示加力提效實施積極財政政策

﹡報道指內地或暫停發可轉債回購股票

﹡人行表示資管行業轉型方向不能變，路線圖可據實踐優化

﹡多家券商今日將啟動國債期貨做市交易

﹡海馬汽車售４百套閒置單位求生，外界笑稱變身發展商

﹡畢馬威中國委任新總監兼金融科技主管

﹡人行繼續不開展逆回購操作，零投放零回籠

﹡第二批四項降電價措施７月１日落地，電價再降１０％

﹡加媒表示中國正式逮捕早前被拘留的兩名加拿大公民

﹡華為表示限制華為不會令美國更安全更強大；華為將發布全球首個５Ｇ＋五

星購物中心

﹡日媒表示中國領導人認為中美協議不平等，擅刪三成條款

﹡努欽稱很快將再次前往北京進行新一輪談判

﹡美高官視中美關係為文明衝突，華官媒批評霸權思維

﹡美國際貿易委員會對中國塑膠地板產品發起３３７調查

﹡商務部表示中方不掌握美財長來華計劃；首４月美國對華投資按年增

２４﹒３％；內地首４月非金融類對外直投按年增３﹒３％；商務部回應美

封殺華為：反對濫用國家安全概念

﹡上交所將於周六開展科創板第二次全網測試

﹡基金積極籌備科創主題產品，指數未問世相關基金已上報

﹡畜牧業協會表示全國陷非洲豬瘟危機，嚴重損害養豬業

﹡內地４月ＦＤＩ為９３﹒４億美元，同比增２﹒８％

﹡習近平稱積極推動人工智能和教育深度融合

﹡李強稱推動資本市場與科技創新深度融合

﹡微軟人工智能和物聯網實驗室在上海張江啟用

﹡國資委表示央企控股上市公司實施股權激勵將新增３０戶

﹡中國外交部表示會採取必要措施維護中國企業的合法權益

﹡廣州開展香港直達廣州市中心的高鐵通道規劃研究

﹡海馬汽車表示擬出售房產是昔日員工和學生宿舍

﹡北京交通委責令滴滴回收３０００輛違規投放青桔單車

﹡中國確認兩名加拿大公民涉間諜罪被逮捕

﹡能源局表示４月全社會用電量按年增速放緩至５﹒８％

﹡４月末上海人民幣貸款餘額同比增１０﹒４％增速下滑



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１０４７４﹒６１點



《其他消息》﹡中聯辦邀請人大和政協明日開會，田北辰稱有重要指示

﹡民主派指林鄭不可置身事外，促拒絕中聯辦插手

﹡林鄭月娥稱不懂為何中央表態會影響特區政府威信

﹡泛民表示向建制提出兩觀點而非要求，惟對方並無新方案

﹡泛民建制會面僅廿分鐘，建制稱不能接受泛民的條件

﹡民主派提出的５６項修正案全被否決或不獲處理

﹡陳茂波稱氣候變化逼在眉睫，發展綠色金融不可或缺；會為修例做好解說，

及聆聽意見

﹡公務員薪酬趨勢指標建議高層加薪４﹒５８％，中低層加３至５％

﹡黃之鋒佔旺藐視法庭案刑期上訴得直，改囚兩個月，即時入獄

﹡立法會三讀通過本年度財政預算案

﹡張建宗不評論會否將草案直上立法會大會

﹡香港與東盟投資協定生效

﹡廉署起訴康宏環球前董事曹貴子串謀詐騙，下午提堂

﹡團結香港基金表示本港ＥＳＧ匯報未得到重視，倡改善機制

﹡深股通額度全日流走５﹒８６億元；滬股通額度全日流走２３億元，外資陸

股通走資近３４億

﹡據悉港澳居民１０月起可用回鄉證在內地享逾３０項公共服務

﹡小米首次躋身《福布斯》全球２０００強，全球排名第４２６位

﹡本港首季商品出口貨量按年跌４﹒２％，進口量亦跌５％

﹡證監會暫時吊銷鼎成證券主席黃鳳英的牌照八個月

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