《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８６２．６８ 升 ２１４．６６點╱０．８４％
標普５００ ２８７６．３２ 升 ２５．３６點╱０．８９％
納斯達克 ７８９８．０５ 升 ７５．９０點╱０．９７％
倫敦富時１００ ７３５３．５１ 升 ５６．５６點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１０．３７ 升 ２１０．８０點╱１．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４８．１１ 升 ７３．８５點╱１．３７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８７，歐元兌美元１．１１７５
17/05/2019 07:46
《日出而作》美經濟數據佳，美股美匯齊揚，油價升金價跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８６２．６８ 升 ２１４．６６點╱０．８４％
標普５００ ２８７６．３２ 升 ２５．３６點╱０．８９％
納斯達克 ７８９８．０５ 升 ７５．９０點╱０．９７％
倫敦富時１００ ７３５３．５１ 升 ５６．５６點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２３１０．３７ 升 ２１０．８０點╱１．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４８．１１ 升 ７３．８５點╱１．３７％
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