《日入而息》政府維持全年經濟增長預測，新地賣樓遭銷監局檢控

《今天重點》﹡本港首季經濟增長放緩至０﹒６％，全年預測維持２至３％

﹡銷監局檢控白石角項目賣方，涉嫌違反條例；新地證實遭銷監局檢控，涉及

樓盤為旗下雲匯

﹡瑞聲（０２０１８）首季少賺６２％至４﹒３億元人民幣

﹡華為總裁辦指華為早有預備美國封殺，經營不受大影響；外交部稱美濫用國

家安全標準打壓企業，有悖公平競爭；野村指中國５Ｇ或延推，華為禁令殃

及舜宇丘鈦等公司



《即日市況》﹡華為被封殺，港股全日挫３２８點報２７９４６，失守２５０天線



《深滬股市》﹡滬指全日插水２﹒５％連跌四周，封殺華為打擊科技股



《美元匯價》﹡美元仍偏強，後市視乎中美貿易談判；歐元最新報１﹒１１６８╱７１，日

圓最新報１０９﹒６４╱６７



《公司業績》﹡瑞聲（０２０１８）首季少賺６２％至４﹒３億元人民幣



《公司資訊》﹡力世紀（００８６０）收購跑車公司４０％股權，涉資４﹒８億元

﹡中昌（００８５９）向金融機構借入１﹒５億元，為期兩年

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬被認定「高新技術企業」

﹡方達控股（０１５２１）今起招股，入場費約６４６５元

﹡友邦（０１２９９）未有計劃進行回購，以股代息有利有弊

﹡新地（０００１６）銷監局檢控白石角項目賣方，涉樓盤為旗下雲匯

﹡泓富（００８０８）貿易戰未有實際影響，惟料今年租金增長放緩至低雙位

數

﹡創興銀行（０１１１１）大灣區將帶來機遇，有信心全年貸款達雙位數增長

﹡福建諾奇（０１３５３）售泉州工場宿舍涉５８１０萬元，改善現金流

﹡惠理集團（００８０６）４月底管理資產總值升１﹒６％至１８３億美元

﹡嘉里建設（００６８３）斥逾７７億元購買杭州住宅及商業用地

﹡鼎和礦業（００７０５）正檢視三個主要業務分部的營運情況，將繼續停牌

﹡訓修實業（０１９６２）貿易戰影響有限，料明年內地收入佔比降至５％以

下；擬於三年後拓展非洲市場，電商業務集中在孟加拉

﹡譚耀宇辭任中國大冶有色金屬（００６６１）董事會主席

﹡賢能集團（０１７３０）擬斥１３００萬坡元購新加坡物業拓物流業務

﹡上市委員會譴責魏橋紡織（０２６９８）及其董事違反上市規則

﹡楊毓麟辭任大同機械（００１１８）財務總裁等職務，今日生效



《國企紅籌》﹡招商局中國基金（００１３３）將收回１﹒９億元人民幣借款

﹡中再保（０１５０８）子公司首四月原保費收入總額按年升約５﹒２％

﹡中聯重科（０１１５７）首次回購Ａ股，涉逾億元人民幣



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）贖回２億美元２０２２年到期優先票據

﹡恆安國際（０１０４４）人民幣眨值或影響成本，下半年將推新產品

﹡歡悅互娛（００５０５）斥６０１４萬元人民幣購杭州土地建研發中心

﹡騰訊ＱＱ與華為ＥＭＵＩ成立聯合實驗室，於社交、ＡＲ等領域合作

﹡比亞迪擬對參股公司騰勢新能源增資１﹒５億人幣



《中國要聞》﹡中移動打造新型智慧城市運營商，５Ｇ＋４Ｇ協同發展

﹡工信部原材料工業司調研贛州稀土產業發展情況

﹡黑龍江省遜克縣一鐵礦發生透水事故１９人被困

﹡據報成立經濟體發展執行委員會，阿里表示不予置評

﹡銀保監表示鞏固治亂象成果，促進合規建設工作

﹡４月全國發行地方政府債券２２６７億元人民幣

﹡聯通省級公司實施混改，雲南聯通與三家民企簽協議

﹡人行續停逆回購，本周全口徑淨回籠６０億元

﹡中國取消逾三千噸美國豬肉進口訂單，規模逾一年最大

﹡農業農村部官員表示非洲豬瘟疫苗研發存在很大困難

﹡發改委表示４月審批固定資產投資項目總金額１６８億；淘汰整改４２７個

問題「特色小鎮」；第四批國企混合所有制企業涉新能源、環保等；第四批

國企混合所有制改革名單約１６０家；後期豬肉價格或上漲，但不必高估影

響；研判美國加徵關稅影響，及時出台應對措施

﹡上海首個集體租賃住房試點地塊取證，由華潤操盤

﹡上海銀行業一季度運行穩健，總資產破１５萬億人幣

﹡浦發銀行表示探索區塊鏈技術在自貿區托管領域應用

﹡內地部署降成本重點，適時啟動股權融資支持工具

﹡華為在英國發布最新５Ｇ手機，預計下月上市

﹡４月內地債市發行３﹒６萬億，託管餘額逾９０萬億

﹡外交部表示美濫用國家安全標準打壓企業，有悖公平競爭；馬克龍稱不會封

鎖華為，外交部表示讚賞法方公正態度

﹡中證監對３宗內幕交易案作行政處罰，涉友訊達等；中證監通報康美藥業調

查進展：財務報告存在重大虛假；網信證券存在重大風險隱；保持科創板融

資融券與全部業務總額合理匹配；科創板兩融平倉時間等由券商與客戶合同

確定

﹡工信部約談騷擾電話問題突出企業，小米在列

﹡首季境外對境內金融機構直投淨流入７﹒６１億美元

﹡中國結算表示４月新增投資者１５３萬人，同比增５８％

﹡投服中心表示截至４月調解成功投資者糾紛案件逾４０００件

﹡興業銀行與中國太平保險集團戰略合作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１０３８４﹒１１點



《其他消息》﹡銷監局檢控一手住宅發展項目賣方涉嫌違反條例

﹡泛民不滿多個委員會同時召開而點人數，禁電子煙委員會中止會議

﹡政府刊憲收地推行觀塘巿區重建項目

﹡譚耀宗稱將草案直上大會符合議事規則

﹡李慧琼稱議員可在下周二前，就法案委員會路向提意見；李慧琼指至今仍未

收到張建宗就解決修例爭議之回應；李慧琼指會認真考慮是否中止法案委員

會的運作

﹡中聯辦晤人大政協，表明中央支持修例及要求協助解說

﹡金管局表示４月底綜合利率升至０﹒８３厘

﹡本港首季經濟增長放緩至０﹒６％，全年預測維持２至３％

﹡深股通額度全日流走１９﹒５億元；滬股通額度全日流走３２億元，陸股通

全周走資１９０億

﹡中原ＣＣＬ按周升升０﹒７３％，料月底重返高位；貿易戰惡化，中原十大

屋苑周末睇樓量按周跌１﹒４％

﹡政府表示美對華關稅升至２５％影響香港３﹒５％總出口

（ｚｚ）

