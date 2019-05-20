《日出而作》谷歌暫停與華為業務來住，比特幣曾上八千關口

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７６４．００ 跌 ９８．６８點╱０．３８％
標普５００ ２８５９．５３ 跌 １６．７９點╱０．５８％
納斯達克 ７８１６．２９ 跌 ８１．７６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７３４８．６２ 跌 ４．８９點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３８．９４ 跌 ７１．４３點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３８．２３ 跌 ９．８８點╱０．１８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．１５，歐元兌美元１．１１６７
20/05/2019 07:52
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《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５７６４．００ 跌 ９８．６８點╱０．３８％
標普５００ ２８５９．５３ 跌 １６．７９點╱０．５８％
納斯達克 ７８１６．２９ 跌 ８１．７６點╱１．０４％
倫敦富時１００ ７３４８．６２ 跌 ４．８９點╱０．０７％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３８．９４ 跌 ７１．４３點╱０．５８％
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