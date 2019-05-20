《選股情報－石鏡泉》碌落地

《選股情報》上周五（１７日）有如下預期：



上周五文：「昨（１６日）文以夢遊寓市，但大市總不能日日夢遊者，終有次會碌落地或瞓

到上格床。２８２－２７８守了數天後，或要瞓上上格床，挑戰２８３－２８５了。」

結果是自上格床碌了落地，應痛，怕要在地上躺一躺，地舖位先看２７５。



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

