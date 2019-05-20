《經濟通通訊社２０日專訊》中國聯通（００７６２）公布今年４月運營數據，移動出帳用
戶累計接近３﹒２４億戶，移動出帳用戶４月淨增１１３﹒６萬戶。其中，４Ｇ用戶４月淨增數
為２６０﹒８萬戶，較３月份淨增４７６﹒６萬戶，增速放緩，期內４Ｇ用戶累計達２﹒３３億
戶。
固網業務方面，固網寬帶用戶累計達８２７３﹒８萬戶，淨增數為３４﹒６萬戶。本地電話
用戶累計到達數為５４６４﹒５萬戶，４月淨減２７﹒５萬戶。（ｂｎ）
20/05/2019 16:56
聯通（７６２）上月４Ｇ用戶淨增數減慢至２６０﹒８萬戶
《經濟通通訊社２０日專訊》中國聯通（００７６２）公布今年４月運營數據，移動出帳用
戶累計接近３﹒２４億戶，移動出帳用戶４月淨增１１３﹒６萬戶。其中，４Ｇ用戶４月淨增數
為２６０﹒８萬戶，較３月份淨增４７６﹒６萬戶，增速放緩，期內４Ｇ用戶累計達２﹒３３億
戶。
固網業務方面，固網寬帶用戶累計達８２７３﹒８萬戶，淨增數為３４﹒６萬戶。本地電話
用戶累計到達數為５４６４﹒５萬戶，４月淨減２７﹒５萬戶。（ｂｎ）
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