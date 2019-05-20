《經濟通通訊社２０日專訊》外電報道，中國平安保險（０２３１８）
（滬：６０１３１８）擬最快於６月就分拆旗下金融科技子公司金融壹帳通在港上市遞交申請，
集資最多１０億美元（約７８億港元），估值目標為８０億美元（約６２４億港元），最早９月
掛牌。若消息屬實，金融壹帳通將成為繼平安好醫生（０１８３３）後，平保另一間分拆上市的
子公司。
路透旗下的Ｄｅａｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ａｓｉａ引述消息人士指，平保已委任高盛、摩根士
丹利及摩根大通處理金融壹帳通在港上市事宜。（ｈｌ）
20/05/2019 09:07
【新股上市】傳平保分拆壹帳通最快６月遞交申請，９月掛牌
《經濟通通訊社２０日專訊》外電報道，中國平安保險（０２３１８）
（滬：６０１３１８）擬最快於６月就分拆旗下金融科技子公司金融壹帳通在港上市遞交申請，
集資最多１０億美元（約７８億港元），估值目標為８０億美元（約６２４億港元），最早９月
掛牌。若消息屬實，金融壹帳通將成為繼平安好醫生（０１８３３）後，平保另一間分拆上市的
子公司。
路透旗下的Ｄｅａｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ａｓｉａ引述消息人士指，平保已委任高盛、摩根士
丹利及摩根大通處理金融壹帳通在港上市事宜。（ｈｌ）
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