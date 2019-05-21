《盤後部署》藍籌除息料觸發沽貨潮，港股明早或假反彈可部署淡倉

《經濟通通訊社２１日專訊》受外圍因素影響，港股今早曾低開低走，隨後外媒傳出消息指

美國給予華為禁制令可延遲９０日，好讓其處理合約問題，手機設備股聞聲轉跌為升，帶動大市

氣氛造好，港股一度轉跌為升，高見２７９１５點升１２７點。惟市場陰霾氣氛持續籠罩，港股

午後則升轉跌，並低見２７５９８點跌１８９點，再創出逾三個月低位。

隔晚國際油價回落拖累「三桶油」表現，中海油（００８８３）一度跌近３％；而內銀及內

房見資金追捧。最終恆指收報２７６５７點，跌１３０點或０﹒４７％，成交額９５０億元減少

１０％；國企指數收報１０６３４點，升１點。

內地Ａ股今日表現造好，受大行唱好下，上證重返二千九關，收報２９０５點，升３５點或

１﹒２３％；深證收報９０８７點，升１７１點或１﹒９２％。



＊標普指數基金沽空比率接近高位＊



美國總統特朗普發動貿易戰，有加劇之勢，美股亦受拖累，有分析師對美股看法轉為悲觀。

在美國科網股及納指１００指數回落情況下，有部分投資者已經開始部署對沖，其中最受投資者

歡迎的標普５００指數基金的沽空規模直線上升，包括ＳＰＤＲ標普５００的ＥＴＦ沽空，佔已

發行股本的６﹒４％，接近今年高位。分析師認為，貿易戰談判破裂時，將會產生巨大變化，因

此必須調整策略，以預防美股大市再遇急挫。

另一邊廂，高盛則看好中國市場，該行分析師表示，考慮到中國政策的靈活性、穩定及盈利

趨勢，因此保持對中國Ａ股及Ｈ股區域配置中的超配，即意味著建議投資者可繼續持有ＡＨ股，

預料滬深３００及ＭＳＣＩ中國指數仍有２０％上行空間。該行經濟學家預料，中美貿易彈談判

可能於６月底至７月初達成，即特朗普與中國主席習近平於Ｇ２０峰會面會後。但他強調，美國

仍有３０％機會全面對中國商品加徵關稅。

另外，高盛報告又指，雖然ＡＨ股已從高位回落，但從經驗顯示出「國家隊」很快進場，而

人民幣貶值的話，對基建股及消費股亦有一定支持。滬深３００指數目標看４３００點，

ＭＳＣＩ中國指數目標看９４。



＊港股淡風為主，好友見彈宜收割＊



港股今日反覆下跌，反映市場沽壓力強，加上多隻大藍籌已經除淨，預料不少投資者將會開

始沽出手上持貨，觸發沽貨潮。惟目前恆指走勢圖顯示，１４天ＲＳＩ已失守３０，ＭＡＣＤ棒

形圖有略為收窄情況，加上今日港股日線圖中，於下跌區間收一支陰燭十字，而且下影線稍短，

預料港股明日（２２日）或有機會出現高開逾百點的「假彈」情況。但大市整體仍以淡風為主，

如投資者今日收市前已做好倉，可於明日開市後立即沽貨收割；如手上空倉的話，明日大市高開

則可考慮部署淡倉。（ｕｌ）

