【華為風波】美國商務部頒臨時許可，放寬對華為限制９０日

《經濟通通訊社２１日專訊》美國政府頒布臨時許可證，放寬對華為施加的限制９０日，因

上周白宮將華為列入出口黑名對全球供應鏈立即帶來深遠兼意想不到的影響。

臨時許可證的有效期直至８月１９日，在此期間美國商務部將允許華為採購美國商品，以維

持現有網絡營運及為現有的華為手機用戶提供軟件更新。除非獲得許可，美國仍禁止華為採購美

國零件來生產新產品。（ｍｎ）

