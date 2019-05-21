《小傳日記》華為禁令暫鬆綁，無助魚缸向上闖！

《小傳日記》神州同花旗國嘅貿易戰由經濟範疇打到去科技戰，隔晚美股科技股受壓，三大

指數連續第二日全線下跌。番嚟香江，魚缸亦要低開１１６點報２７６７１點。早段因為花旗國

政府頒布臨時許可證，放寬華為施加限制限期９０日，手機設備股全線反彈；加上Ａ場反彈，刺

激中資金融股上揚，氣氛利好「孖屐」由跌轉升，最多升咗１２７點全日高見２７９１５點。

午後重磅大佬ＡＩＡ（０１２９９）同平保（０２３１８）腳軟由升轉跌，且跌幅逐步擴大

，香江磚頭佬又唔爭氣，抵銷「孖屐」升幅，最低見過２７５９８點跌１８９點，仲要連續兩日

創超過三個月低。

魚缸最終收報２７６５７，跌１３０點或近半巴仙，並且已經連跌三日，蒸發咗６１７點或

超過兩巴仙！主板成交９５０﹒０７億銀，少過上日逾１成。萬洲（００２８８）反彈近２巴仙

，報７﹒２６銀，係全日最佳表現藍戰士；九置（０１９９７）隨市挫逾２巴仙，報５６﹒６銀

，喺跌幅最大藍戰士。國貨報１０６３４，只係係咁依彈高１點。

Ａ場結束兩日跌勢，上證指數報２９０５點，升３５點或逾１巴仙；深成指報９０８７點，

升１７１點或近２巴仙，兩市成交合共只有約４７９５億銀人仔。

重磅股個別發展，大象（００００５）跌唔夠半巴仙，報６５﹒１銀；ＱＱ繼續偏軟，低走

唔夠半巴仙，報３４１﹒２銀，仲要連跌四日唔見咗逾８巴仙！生發發（００３８８）升近１巴

仙，報２４４﹒６銀；ＡＩＡ瀉逾１巴仙，報７５蚊；神州移動（００９４１）漲近１巴仙，報

７３﹒５銀；建行（００９３９）升唔夠半巴仙，報６﹒３１銀。



＊人行今放水內銀好進取，內險稍失威平保要跪低＊



近排華為成為中美貿易糾紛嘅焦點，搞到唔少科技股插晒水，中港魚缸過去幾日都不斷沉底

。不過，花旗國政府最新公布話，放寬對華為嘅制裁禁令，而呢９０日入面，華為可以繼續維持

營運，但就唔可以採購花旗國嘅零部件，點都好啦，都算係一個較為正面嘅消息。加上人行搞逆

回購釋放８０００億人仔流動性，Ａ場今日強勢反彈，內銀股全線有追捧。其中，中行

（０３９８８）後日就除淨，派末期息０﹒１８４人仔，吸引唔少缸友買嚟收吓息，全日彈起逾

１巴仙，報３﹒５６銀。農行（０１２８８）同樣升咗逾１巴仙，報３﹒３９銀。建行

（００９３９）同工行（０１３９８）就分別抽高近半巴仙，報６﹒３１銀同５﹒６銀。

內險佬升幅就冇咁明顯，太平（００９６６）彈高約兩巴仙，報１９﹒５８銀。新華保險（

０１３３６）一度急升超過４巴仙，但埋單只係升咗１巴仙，報３６﹒２銀。太保

（０２６０１）跳起半巴仙，報２８﹒７５銀。平保就唔見咗半巴仙，報８４﹒９銀。



＊態度略軟化瑞聲最可嘉，小米虧轉盈京信升勢勁＊



未到最後都唔知事情發展係點，當大家以為花旗國會出力封殺華為之後，花旗國態度又略為

軟化！放寬華為９０日嘅禁令，令到一眾噚日急跌嘅手機設備佬同５Ｇ設備佬有得唞唞嚟個反彈

。瑞聲（０２０１８）升近２巴仙，報４３﹒８銀，係第二隻表現最好藍戰士。不過，鏡頭一哥

舜宇（０２３８２）就獨憔悴跌半巴仙，報７２﹒０５銀；通達（００６９８）急升逾３巴仙，

報０﹒６４銀；丘鈦（０１４７８）彈近４巴仙，報５﹒９４銀；富智康（０２０３８）升逾３

巴仙，報０﹒９４銀；；信利（００７３２）亦跟跌近１巴仙，報１﹒２銀。

其他街坊亦一齊跟升，比亞迪電子（００２８５）同華顯光電（００３３４）齊齊升逾３巴

仙，分別報１０﹒９銀同０﹒６２銀；鴻騰精密（０６０８８）就走高１巴仙，報３﹒３３銀。

講埋手機佬，小米（０１８１０）公布咗首季業績由虧轉盈，賺３１億人仔，不過大和就話

基於華為嘅不明朗因素，所以會下調佢「他屐」１蚊到１２蚊，投資評級就由「中性」上調至「

買貨」，小米今日最高都升近４巴仙見１０﹒２８銀之後，就開始腳軟軟，全日仲要跌２仙，報

９﹒８７銀。至於其他手機佬，聯想（００９９２）就升逾２巴仙，報６﹒１１銀；中興

（００７６３）亦彈起近３巴仙，報２０﹒１５銀。

５Ｇ佬鐵塔（００７８８）今日升近１巴仙，報１﹒７７銀，不過最勁嘅就要講京信通信（

０２３４２）啊！佢今日收復晒噚日所有失地，急升４巴仙，報１﹒５４銀；長飛光纖

（０６８６９）就升１巴仙，報１７﹒１４銀。



＊貿戰亮王牌稀土多人買，魚缸續受壓食品股照殺＊



有傳稀土係神州打貿易戰嘅一張王牌，因為神州主導整個稀土供應「孖屐」，加上神州即將

對花旗國嘅稀土加重關稅，神州稀土價格未來有望持續上升。之前落實對花旗國稀土加關稅時已

急升過一輪嘅神州稀土（００７６９），今日表現更威威，最高曾急漲逾１３５巴仙，收市亦揚

逾１０８巴仙，報０﹒７７銀，係全場最勁嘅魚毛！其他金屬資源股同樣有追捧，洛鉬

（０３９９３）飆逾４巴仙，報２﹒５９銀；中鋁（０２６００）漲逾１巴仙，報２﹒８１銀；

五礦資源（０１２０８）揚逾３巴仙，報２﹒６４銀。

魚缸氣氛繼續低迷，資金流入防守性比較高嘅食品股，日清食品（０１４７５）飆近５巴仙

，報４﹒８８銀；統一（００２２０）揚逾２巴仙，報８﹒１１銀；康師傅（００３２２）升逾

２巴仙，報１２﹒４６銀。公用股在逆市之下繼續有追捧，中電（００００２）揚近１巴仙，報

９０﹒４５銀；煤氣（００００３）漲近１巴仙，報１９﹒４２銀；領展（００８２３）高見９

８﹒３５銀兼連續兩日破頂後調頭由升轉跌，報９７﹒４銀，跌兩格。請請！



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