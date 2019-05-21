【華為風波】安卓：為現有華為設備提供的服務將繼續運行

《經濟通通訊社２１日專訊》華為被美國政府列入實體名單，多家國際頂尖晶片商拒絕向華

為供貨，美國科技巨企谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）亦暫停與華為的部分業務合作。內媒引述谷歌旗下

的操作系統供應商安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）表示，在遵守美國政府全部要求的前提下向用戶保證

，現有華為設備上，如谷歌應用商店（Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ）及網絡安全等服務將繼續運行

。

內媒又引述華為南方工廠負責人指，該工廠生產正常，沒有受到禁令影響。（ｅｙ）

