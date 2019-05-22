【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２２億，買工行建行中行沽中銀石藥

《經濟通通訊社２２日專訊》港股周三高開９６點報２７７５３點，其後港交所

（００３８８）發力撐市，令恆指最多升過１７１點報２７８２８，及後港股升幅逐步收窄，更

曾倒跌１６點報２７６４０，惟低位有資金追入，令港股最終收報２７７０５點，升４８點或０

﹒１８％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒０７億元人民幣，較周二的３２﹒６９億元人民幣，減

少１０﹒６２億元人民幣或３２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行

（０１３９８），建設銀行（００９３９），中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是中

銀香港（０２３８８）和石藥集團（０１０９３）。主板成交７６３﹒７７億元，較昨日大減

１９﹒６％，其中港股通成交７３﹒８２億元，佔總成交９﹒６７％。



＊北水續追捧內銀股＊



人行落實降準，北水蜂湧狂掃內銀股，約４﹒２６億北水淨買入工行，股價升０﹒３６％，

建行亦獲４﹒１５億北水買入，惟股價仍跌０﹒３２％，而中行則錄１﹒８２億北水淨流入；不

過中銀香港遭２﹒５６億北水沽出。

富瑞研究報告指出，仿製藥政策對石藥集團的潛在影響相對較小，但在政策不明朗下，預期

未來兩個月，其股價將持續波動，石藥股價逆市下跌１﹒３％，約７４３８萬北水流出該股。（

ｂｎ）

