【綠色金融】政府發售首批１０億美元綠債，認購金額逾４０億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》香港政府今日宣布，成功發售首批１０億美元五年期綠色債，

是次綠色這筆交易具里程碑意義，為其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基準。

該批債券收益率為２﹒５５５％，與五年期美國國債差距為３２﹒５基點。儘管近期金融市

場波動，環球投資者對這批綠色債券需求強勁，吸引認購金額超過４０億美元，為發行金額的逾

四倍，使最終定價較初步價格指引收窄１７﹒５基點。

是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。這批綠色債券獲超過１００個國際機構投資者

認購，最終５０％分配予亞洲的投資者、２７％予歐洲的投資者，以及２３％予美國的投資者。

按投資者類別計，２９％分配予銀行、３０％分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及

４１％分配予主權基金、中央銀行及國際組織。



＊陳茂波：環球投資者反應正面，反映對香港信貸狀況肯定＊



財政司司長陳茂波表示，環球投資者對是次發行反應十分正面，不僅證明了他們對香港信貸

狀況的肯定，亦反映了對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。

陳茂波又指，香港銀行業界和相關服務提供者在是次綠色債券發行的籌備過程中提供大力支

持，也顯示出香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢。

這批綠色債券預期將於５月２８日交收，並會於港交所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債

券獲標普全球給予ＡＡ＋以及惠譽給予ＡＡ＋評級。

在是次發售綠色債券中，東方匯理銀行及匯豐為聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行

及聯席綠色結構銀行。（ｂｉ）

