《盤後部署》港股短期弱勢未改，或穿兩萬七見２６９００點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）市傳美國政府正考慮將五家中國監控設備企業

，列入與華為類似的黑名單，消息再度打壓市場投資氣氛，美股三大指數一同向下。港股今早受

拖累以接近全日最高位低開２００點，報２７５０５，在多隻重磅股領跌下，加上Ａ股持續走低

，恆指跌幅不斷擴大，午後有報道指文翠珊或將於星期五宣布辭職，增加英國脫歐的不明朗因素

，港股維持在４００點跌幅水平，及後更一度低見２７１６９點，大瀉５３６點，創近四個月低

位，最終港股全日收報２７２６７點，挫４３８點或１﹒５８％，主板成交近９８９﹒９４億元

，比上日多近三成。國指收報１０４０１點，挫２０３點或１﹒９２％。

Ａ股同樣下跌，上證綜合指數報２８５２，跌３９點或１﹒３６％，深證成份指數報

８８０９，跌２３１點或２﹒５６％，兩市全日成交４６４６億元人民幣。



＊中美貿談進展仍未明朗，英國「脫歐」危機加劇＊



美國財政部長努欽表示，白宮正在就另外約３０００億美元中國進口商品徵收關稅，對美國

消費者所帶來的影響進行研究，未來３０至４５日內不會有決定。期間，總統特朗普與國家主席

習近平，很可能在下月底（２８日及２９日）於日本舉行的二十國集團（Ｇ２０）峰會中會晤。

不過，他續稱，目前仍未定出下一輪貿易談判時間，惟對雙方官員重啟談判仍有希望，相信會就

此前磋商的基礎繼續推進。國家主席習近平近日亦向公眾表示，正展開一次新的「長征」。雖然

未有表明是評論貿易戰，惟分析指出，有關言論或暗示貿易戰不會於短期內結束，可見現階段中

美貿易戰仍有一定變數，投資者須密切留意相關消息。

英國方面，脫歐派支持者、國會下議院領袖利雅華（Ａｎｄｒｅａ Ｌｅａｄｓｏｍ）請辭

，並表示不相信首相文翠珊最新提出的改良版脫歐方案。有關方案表明，國會議員可以決定是否

就脫歐舉行第二次公投，惟工黨及保守黨內疑歐派議員均激烈反對，保守黨內更醞釀修改黨規，

以圖再次逼宮。最新有當地媒體報道估計，文翠珊將於周五（２４日）與代表英國保守黨後座議

員的「１９２２委員會」主席布雷迪（Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ）會面後，宣布辭職。英國「

脫歐」危機進一步加劇，英鎊近日顯著受壓，影響全球市場資金流向，以英國業務為主的企業前

景亦遭受考驗。



＊大市或需更深度調整，轉投公用股及收息股避險＊



港股近日行「政治市」，主要受華為事件及中美貿易談判影響。繼上周五（１７日）起連跌

三日、累挫２﹒１９％後，恆指昨日（２２日）終於回升，惟反彈力度顯著不足，僅輕微收高４

８點，成交更低於８００億元，反映投資者不願追貨，並相信大市仍需要更深調整。加上，市場

對經濟前景不樂觀，故紛紛趁大市出現反彈時，急沽貨離場。

事實上，中港股市近日氣氛持續疲弱，預料港股偏淡向下的走勢仍會持續，短期或需進一步

下試去年１月中旬的２６８００－２６９００點水平。大市波動，投資者避險情緒高漲，大量資

金亦已轉投防守性較強的公用股及收息股；與貿易戰相關的出口股則應減持存貨及注碼，以控制

風險。（ｍｗ）

