《經濟通通訊社２３日專訊》英國《泰晤士報》報道，英國首相文翠珊料在周五（２４日）
與代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將宣
布辭職。
此前文翠珊提交新建議，若下議院通過脫歐協議，將會讓國會就舉行第二次脫歐公投進行表
決。但該建議遭到留歐及疑歐派議員激烈反對，脫歐派支持者、國會下議院領袖利雅華已經請辭
，稱不再信任能脫歐。（ｍｎ）
23/05/2019 13:18
【脫歐之後】英媒：英國首相文翠珊預計周五辭職
《經濟通通訊社２３日專訊》英國《泰晤士報》報道，英國首相文翠珊料在周五（２４日）
與代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將宣
布辭職。
此前文翠珊提交新建議，若下議院通過脫歐協議，將會讓國會就舉行第二次脫歐公投進行表
決。但該建議遭到留歐及疑歐派議員激烈反對，脫歐派支持者、國會下議院領袖利雅華已經請辭
，稱不再信任能脫歐。（ｍｎ）
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