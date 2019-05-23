《中資異動》中國稀土再炒起逾一成，習近平指稀土是重要戰略資源

《經濟通通訊社２３日專訊》中國稀土（００７６９）本周二（２１日）急升逾１倍後昨日
回吐超過兩成七，惟現逆市飆１０﹒７１％，報０﹒６２元；成交約１﹒０４億股，涉資
６３７８萬元。
國家主席習近平在推動中部地區崛起工作座談會上強調，稀土是重要的戰略資源，也是不可
再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值
，加強項目環境保護，實現綠色發展、可持續發展。
其他稀土概念股亦有炒作，星宇控股（０２３４６）飆升１２﹒７５％，報１﹒６８元，盤
中高見１﹒７４元，創上市新高。
恆生指數現報２７３４３，跌３６２點或１﹒３１％，主板成交２２２﹒３３億元。國企指
數報１０４３５，跌１６８點或１﹒５９％。
上證綜指報２８５８，跌３２點或１﹒１４％，成交６２５﹒８０億元人民幣。深成指報
８８９５，跌１４５點或１﹒６１％，成交９３８﹒５１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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星宇控股（０２３４６） １﹒６８元 升１２﹒７５％
中國稀土（００７６９） ０﹒６２元 升１０﹒７１％
鐵貨 （０１０２９） ０﹒１７元 升 ０﹒５８％
中國宏橋（０１３７８） ５﹒５１元 升 ０﹒１８％
俄鋁 （００４８６） ２﹒８５元 跌 １﹒０４％
馬鐵 （００３２３） ３﹒３３元 跌 １﹒１９％
江西銅業（００３５８） ９﹒４１元 跌 １﹒４７％
中國鋁業（０２６００） ２﹒７２元 跌 ２﹒１６％
洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒４５元 跌 ３﹒５４％
五礦資源（０１２０８） ２﹒２９元 跌 ７﹒２９％
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表列十大升幅最大個股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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盛源控股（００８５１） ０﹒２０元 升６０﹒００％
稀鎂科技（００６０１） ０﹒３３元 升２９﹒４１％
超凡網絡（０８１２１） ０﹒０５元 升２２﹒５０％
ＭＳ概念（０８４４７） ０﹒０９元 升１９﹒７２％
ＳＤＭ （０８３６３） ０﹒９１元 升１６﹒６７％
星宇控股（０２３４６） １﹒６６元 升１１﹒４１％
中國稀土（００７６９） ０﹒６２元 升１０﹒７１％
樂透互娛（０８１９８） ０﹒１４元 升１０﹒００％
建禹集團（０８１９６） ２﹒９６元 升 ９﹒６３％
浙江聯投（０８３６６） ０﹒５７元 升 ７﹒５５％
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