《中資異動》中國稀土再炒起逾一成，習近平指稀土是重要戰略資源

《經濟通通訊社２３日專訊》中國稀土（００７６９）本周二（２１日）急升逾１倍後昨日

回吐超過兩成七，惟現逆市飆１０﹒７１％，報０﹒６２元；成交約１﹒０４億股，涉資

６３７８萬元。

國家主席習近平在推動中部地區崛起工作座談會上強調，稀土是重要的戰略資源，也是不可

再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值

，加強項目環境保護，實現綠色發展、可持續發展。

其他稀土概念股亦有炒作，星宇控股（０２３４６）飆升１２﹒７５％，報１﹒６８元，盤

中高見１﹒７４元，創上市新高。

恆生指數現報２７３４３，跌３６２點或１﹒３１％，主板成交２２２﹒３３億元。國企指

數報１０４３５，跌１６８點或１﹒５９％。

上證綜指報２８５８，跌３２點或１﹒１４％，成交６２５﹒８０億元人民幣。深成指報

８８９５，跌１４５點或１﹒６１％，成交９３８﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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星宇控股（０２３４６） １﹒６８元 升１２﹒７５％

中國稀土（００７６９） ０﹒６２元 升１０﹒７１％

鐵貨 （０１０２９） ０﹒１７元 升 ０﹒５８％

中國宏橋（０１３７８） ５﹒５１元 升 ０﹒１８％

俄鋁 （００４８６） ２﹒８５元 跌 １﹒０４％

馬鐵 （００３２３） ３﹒３３元 跌 １﹒１９％

江西銅業（００３５８） ９﹒４１元 跌 １﹒４７％

中國鋁業（０２６００） ２﹒７２元 跌 ２﹒１６％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒４５元 跌 ３﹒５４％

五礦資源（０１２０８） ２﹒２９元 跌 ７﹒２９％

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表列十大升幅最大個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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盛源控股（００８５１） ０﹒２０元 升６０﹒００％

稀鎂科技（００６０１） ０﹒３３元 升２９﹒４１％

超凡網絡（０８１２１） ０﹒０５元 升２２﹒５０％

ＭＳ概念（０８４４７） ０﹒０９元 升１９﹒７２％

ＳＤＭ （０８３６３） ０﹒９１元 升１６﹒６７％



星宇控股（０２３４６） １﹒６６元 升１１﹒４１％

中國稀土（００７６９） ０﹒６２元 升１０﹒７１％

樂透互娛（０８１９８） ０﹒１４元 升１０﹒００％

建禹集團（０８１９６） ２﹒９６元 升 ９﹒６３％

浙江聯投（０８３６６） ０﹒５７元 升 ７﹒５５％

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（ａｌ）

