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即市新聞

23/05/2019 10:12

《中資異動》中國稀土再炒起逾一成，習近平指稀土是重要戰略資源

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國稀土（００７６９）本周二（２１日）急升逾１倍後昨日
回吐超過兩成七，惟現逆市飆１０﹒７１％，報０﹒６２元；成交約１﹒０４億股，涉資
６３７８萬元。
　　國家主席習近平在推動中部地區崛起工作座談會上強調，稀土是重要的戰略資源，也是不可
再生資源。要加大科技創新工作力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值
，加強項目環境保護，實現綠色發展、可持續發展。
　　其他稀土概念股亦有炒作，星宇控股（０２３４６）飆升１２﹒７５％，報１﹒６８元，盤
中高見１﹒７４元，創上市新高。
　　恆生指數現報２７３４３，跌３６２點或１﹒３１％，主板成交２２２﹒３３億元。國企指
數報１０４３５，跌１６８點或１﹒５９％。
　　上證綜指報２８５８，跌３２點或１﹒１４％，成交６２５﹒８０億元人民幣。深成指報
８８９５，跌１４５點或１﹒６１％，成交９３８﹒５１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　星宇控股（０２３４６）　　　１﹒６８元　　　升１２﹒７５％
　　中國稀土（００７６９）　　　０﹒６２元　　　升１０﹒７１％
　　鐵貨　　（０１０２９）　　　０﹒１７元　　　升　０﹒５８％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　５﹒５１元　　　升　０﹒１８％
　　俄鋁　　（００４８６）　　　２﹒８５元　　　跌　１﹒０４％
　　馬鐵　　（００３２３）　　　３﹒３３元　　　跌　１﹒１９％
　　江西銅業（００３５８）　　　９﹒４１元　　　跌　１﹒４７％
　　中國鋁業（０２６００）　　　２﹒７２元　　　跌　２﹒１６％
　　洛陽鉬業（０３９９３）　　　２﹒４５元　　　跌　３﹒５４％
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒２９元　　　跌　７﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大升幅最大個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盛源控股（００８５１）　　　０﹒２０元　　　升６０﹒００％
　　稀鎂科技（００６０１）　　　０﹒３３元　　　升２９﹒４１％
　　超凡網絡（０８１２１）　　　０﹒０５元　　　升２２﹒５０％
　　ＭＳ概念（０８４４７）　　　０﹒０９元　　　升１９﹒７２％
　　ＳＤＭ　（０８３６３）　　　０﹒９１元　　　升１６﹒６７％

　　星宇控股（０２３４６）　　　１﹒６６元　　　升１１﹒４１％
　　中國稀土（００７６９）　　　０﹒６２元　　　升１０﹒７１％
　　樂透互娛（０８１９８）　　　０﹒１４元　　　升１０﹒００％
　　建禹集團（０８１９６）　　　２﹒９６元　　　升　９﹒６３％
　　浙江聯投（０８３６６）　　　０﹒５７元　　　升　７﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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