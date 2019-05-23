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即市新聞

23/05/2019 08:45

《法證攻防－麥穎儀》恒指窄幅橫行，２００天線暫見支持

　　《法證攻防》儘管美國三大股指周二（２１日）晚強勢回升，亞太股指周三（２２日）卻未
能跟隨美股造好，或考慮到華為事件持續發酵，中美貿易關係緊張局面本質未變，市場對後市看
法仍偏審慎，加上美聯儲局議息在即，恆指周三早段雖能高開，盤中亦一度重上２７８００點之
上，可惜未能企穩，之後隨著滬深兩市偏軟，恆指亦要回吐全日大部分升幅，之後則持續於
２００天及２５０天移動平均線之間牛皮整固，連續４個交易日收陰燭，收市時報２７７０６點
，僅微升４９點，大市成交金額再度縮水至不足８００億元。
　　友邦（０１２９９）股價跌市中表現仍算硬淨，７５元關口爭持兩日之後再獲支持反彈，周
三股價全日愈升愈有，午後升幅擴大至１﹒４％，收市時報７６﹒０５元幾乎見全日高位，為大
市貢獻３８點升幅，如繼續看好，或可候低留意友邦認購２５６７１，行使價７９﹒８８元，
２０１９年１１月４日到期，實際槓桿７﹒５倍，引伸波幅２９﹒３４％。
　　憧憬５月賭收數據，澳門濠賭股板塊止跌回升，龍頭股之一的金沙中國（０１９２８）在板
塊中表現靠前，周三盤中一度飆升逾４﹒３７％，見３９﹒４５元高位，之後升幅雖然略為收窄
，收市仍升２﹒５１％，升幅排名藍籌股前２位，報３８﹒７５元。如繼續看好，或可留意金沙
認購２６２１４，行使價４０元，２０１９年９月３日到期，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅
３５﹒１２％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　麥穎儀》

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