《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４９０．４７ 跌 ２８６．１４點╱１．１１％
標普５００ ２８２２．２４ 跌 ３４．０３點╱１．１９％
納斯達克 ７６２８．２９ 跌 １２２．５６點╱１．５８％
倫敦富時１００ ７２３１．０４ 跌 １０３．１５點╱１．４１％
法蘭克福ＤＡＸ １１９５２．４１ 跌 ２１６．３３點╱１．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２８１．３７ 跌 ９７．６１點╱１．８１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５４，歐元兌美元１．１１８５
24/05/2019 07:46
《日出而作》道指跌２８６點紐油挫近６％，美十年期債息一年半低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４９０．４７ 跌 ２８６．１４點╱１．１１％
標普５００ ２８２２．２４ 跌 ３４．０３點╱１．１９％
納斯達克 ７６２８．２９ 跌 １２２．５６點╱１．５８％
倫敦富時１００ ７２３１．０４ 跌 １０３．１５點╱１．４１％
法蘭克福ＤＡＸ １１９５２．４１ 跌 ２１６．３３點╱１．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２８１．３７ 跌 ９７．６１點╱１．８１％
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