【華為風波】特朗普：華為非常危險，惟或可在美中貿易協議中解決

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普表示，從安全及軍事角度來看華為是一間非常

危險的公司，但如果美中達成貿易協議，或可以將華為的問題以某種形式在協議中解決。

上周美國政府以國家安全為由，禁止美國公司與華為進行生意往來。

特朗普預期，與中國的貿易戰將很快結束，將在下月出席在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０

）峰會期間與中國國家主席習近平會晤。（ｍｎ）

