《品中資－羅國森》騰訊（００７００）不是科技股重災區

《品中資》過去一周，中美貿易糾紛繼續發酵，而矛頭則再次指向華為。美國總統特朗普施

展其「極限施壓」招數，簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，要求全國警惕「外國敵對勢力

」對美國通訊系統造成的國家安全威脅，禁止美國公司使用外國通訊設備，進一步封殺華為。

美國商務部隨即把華為及７０家關聯企業列入「實體清單」，今後除非獲得美國政府批准，

否則，華為將無法向美國企業購買元器件。據悉，華為２６３家元部件供應商中，有近２５％來

自美國。美國政府禁止企業出售元部件予華為，預料會對華為各種科技產品的生產造成重大影響

。

而自從美國立心封殺華為之後，又不斷有其他跨國企業表示暫停與華為合作，或停止向其供

應零件，觸發新一輪的科技股資金逃亡潮，一眾手機設備或５Ｇ概念股都遇到拋售。

上周本欄品評的標題《貿易戰干騰訊底事？！》，當中的騰訊正是內地主要的科技公司之一

。幸好騰訊不是硬件類的科技公司，中長線來說，貿易戰對她的業務影響十分輕微，但她的股價

在過去幾天仍然受到很大壓力。

回說中美貿易談判的核心問題。過去一周，美國官員的言論都是克制和溫和的，既說談判的

大門仍未關上，又說美方願意重啟談判，但問題是，雙方都未能安排在短期內會面。



＊加徵關稅美國也要埋單＊



還有一點就是，美國對於進一步向３０００多億美元中國進口商品徵收２５％關稅一事變得

審慎，聲稱要向美國進口商瞭解，一旦徵收２５％關稅，會對他們有甚麼影響後才決定下一步行

動。

明顯地，美國自己也知道，如果真的向中國進口商品全面徵收２５％關稅，不會只是由中國

「埋單」，美國自己也要付帳，問題是找數金額多少而已！

至於總統特朗普則表示，仍然有機會在６月底，於日本大阪舉行的Ｇ２０高峰會跟國家主席

習近平見面。

在中美這次談判觸礁的同時，曾經傳出，中方改變立場，推翻一些早前已經讓步或已經達成

共識的議題，目的是拖延時間，因為美國總統大選明年就舉行，如果將談判拖長，甚至拖到美國

大選之後。如果特朗普落敗，主要對手拜登當選，對中方可能有利。

我不敢認同以上揣測，因為這樣做，中方等於要博特朗普敗選。萬一博錯，後果可以很嚴重

的。而且，現在距離美國大選還有一年半時間（２０２０年１１月３日）。

我相信，特朗普絕對不會讓中方的「計謀」得逞，所以，美國會繼續向中國施壓，除了宏觀

地要壓制中國科技行業的發展外，當然也希望微觀地跟中國達成全面，且對美國有利的貿易協議

。這樣除了對美國經濟有利之外，對他競選連任同樣有幫助。

現在看來，大市會趁這次中美角力而進行較深的調整，實質的演變仍要視乎中美雙方如何出

招。初步估計，在美國施以「國家力量」去封殺華為，中國也可能會以同等力度去拯救華為。我

們作為小投資者，沒有能力去改變這個現實，可以的就是改變自己的投資策略。

如果大家是最保守的，當然是沽貨離場，如果只是適度保守的，就將資金轉泊在一些公用類

股份身上。如果是相對進取的，當然是趁低吸納一些大型優質股。



＊騰訊遊戲業務第二季復甦＊



正如今日的標題所指，騰訊（００７００）不是今次科技股的重災區，但她卻由今年來最強

勢的藍籌股之一，變成最弱勢的藍籌之一。以今年４月份高位４００﹒４元計，跌至昨日的

３２６元，短短兩個月內，股價下跌近兩成。因此，騰訊和中國鐵塔（００７８８）這類大型

「非風眼」的科技股，都是值得趁低吸納的。

早前騰訊公布了今年首季的績，市場反應有點分歧，有些認為優於預期，有些則認為遜於預

期。但有一點值得再強調，那就是騰訊首次將支付和雲服務的收入獨立出來，以反映這方面業務

對騰訊的重要性與日俱增。我形容這是「去遊戲化」的方向。不過，在未來兩三年，遊戲業務仍

然是騰訊的基礎動力。

騰訊的股價在第二季之後明顯轉強，因為在第一季度時，騰訊的熱門「食雞遊戲」仍未拿到

版號，但大家期待的《和平精英》「食雞遊戲」是在４月底拿到版號的，市場相信，《和平精英

》應該是《絕地求生》的替代品，因為後者至今仍未獲得版號，不具備商業化變現的能力。

總括一句，騰訊的第一季度業績仍未反映網絡遊戲的復甦，只要貿易戰和科技戰沒有惡化下

去，騰訊第二季度，甚至今年餘下三季的業績都應該不俗。如是的話，現價的騰訊已經有吸引力

了。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

