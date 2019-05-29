【華為風波】華為首季成全球智能手機第二位，與榜首三星距離縮窄

《經濟通通訊社２９日專訊》市場調查機構Ｇａｒｔｎｅｒ數據顯示，華為首季續成為全球

第二大智能手機廠商，並繼續縮小與排在首位的三星電子之間的差距。不過首季度華為尚未被美

國列入貿易黑名單，相信今年餘下時間華為的增長勢頭有可能放緩。

首季全球智能手機總銷量減少２﹒７％至３﹒７３億部，華為在全球排名前五的手機廠商中

按年增速最快。季內華為售出５８４０萬部智能手機，在歐洲及大中華區的增長表現最佳，分別

上升６９％及３３％。（ｍｎ）

