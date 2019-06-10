《台股攻略－馮偉明》美國減息機會大增，台股今日升１５７點

《台股攻略》台股今日（１０日）開高走高，升１５７﹒２７點，終場收１０５６６﹒４７

點，成交值為新台幣１０６９﹒６１億元。

今日為台股於端午節後首個交易日，亞股走強，台股早盤開高，大盤呈價量齊揚走勢，加上

受新台幣匯率由貶轉升刺激，市場主力買盤有回籠布局跡象。今日電子族群以散熱族群的奇鋐、

力致、超眾、雙鴻、健策及泰碩等表現最強，除基本面上受惠轉單效應挹注，市場主力在端午節

後重新進場亦是重要因素。蘋概股今日同步走揚，受惠美國暫停對墨西哥加徵５％關稅，鴻海終

場升１﹒４１％，收新台幣７２﹒１元；台積電升３﹒４５％，收新台幣２４０元；大立光升

１﹒４４％，收新台幣３５２０元。蘋果概念及權值股受特定買盤拉抬，是上攻壓力所在。金融

股方面，富邦金升２﹒３２％，收新台幣４４﹒１５元；國泰金升１﹒４７％，收新台幣

４１﹒３５元；中信金升１﹒１９％，收新台幣２１﹒３元。

雖然新台幣於５月的貶值幅度較大，但進入６月後整體趨勢由貶轉升，對資金面有正面影響

。台股料有機會反彈，惟幅度不宜過度期待，短線指數走勢仍以震盪格局為主。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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