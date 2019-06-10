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即市新聞

10/06/2019 17:55

《台股攻略－馮偉明》美國減息機會大增，台股今日升１５７點

　　《台股攻略》台股今日（１０日）開高走高，升１５７﹒２７點，終場收１０５６６﹒４７
點，成交值為新台幣１０６９﹒６１億元。
　　今日為台股於端午節後首個交易日，亞股走強，台股早盤開高，大盤呈價量齊揚走勢，加上
受新台幣匯率由貶轉升刺激，市場主力買盤有回籠布局跡象。今日電子族群以散熱族群的奇鋐、
力致、超眾、雙鴻、健策及泰碩等表現最強，除基本面上受惠轉單效應挹注，市場主力在端午節
後重新進場亦是重要因素。蘋概股今日同步走揚，受惠美國暫停對墨西哥加徵５％關稅，鴻海終
場升１﹒４１％，收新台幣７２﹒１元；台積電升３﹒４５％，收新台幣２４０元；大立光升
１﹒４４％，收新台幣３５２０元。蘋果概念及權值股受特定買盤拉抬，是上攻壓力所在。金融
股方面，富邦金升２﹒３２％，收新台幣４４﹒１５元；國泰金升１﹒４７％，收新台幣
４１﹒３５元；中信金升１﹒１９％，收新台幣２１﹒３元。
　　雖然新台幣於５月的貶值幅度較大，但進入６月後整體趨勢由貶轉升，對資金面有正面影響
。台股料有機會反彈，惟幅度不宜過度期待，短線指數走勢仍以震盪格局為主。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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