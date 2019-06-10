《融天納地－溫天納》內地６月份降準減息機會有多大？

《融天納地》筆者近期出席財經論壇，認為內地貨幣政策將延續寬鬆，本月降準的機會存在

，減息可能性也逐漸加大。當中，視乎三大因素，內地調低基準利率的機會亦不低：



一、聯儲局減息通道障礙消除，為內地貨幣政策寬鬆進一步釋放空間；

二、５月後，內地ＰＭＩ、企業盈利、就業狀況等數據明顯弱化；

三、５月底內地出現銀行接管事件，打破了剛性兌付，觸發短期流動性問題。參考內地數據報告

，６至８月份內地同業存單到期量較高（分別為人民幣１﹒７、１﹒１、１﹒５萬億），但在５

月２７日後，同業存單發行利率快速急升。與此同時，內地中小銀行同業存單發行成功率大幅降

低，近期仍未回升至正常水平。



故此，內地貨幣政策將有較大可能延續寬鬆，存在降準減息機會。因短期流動性衝擊較大，

中國人民銀行可能作出窗口指導，讓大行買入中小行的同業存單和二級債，中期借貸便利或將加

量續作，甚至減價，本月降準機會存在。若後續下調了存貸款基準利率，這或暗示了一種經濟較

差的局面。筆者需要指出，目前只有內地房貸利率仍是與基準利率掛勾，基準利率若下調，意味

著內房的鬆綁。

往後看，中美貨幣政策的實際趨勢，中美貿易談判能否正式開展將會關鍵。自５月後，中美

貿易衝突再度升級，愈演愈烈，貿易摩擦成為拖累環球經濟的重要不明朗因素。事實上，自去年

底，包括聯儲局、ＩＭＦ、世界銀行等在內的主要機構都將環球經濟下滑歸因於環球貿易摩擦。



若聯儲局開啟減息周期，資本市場表現將如何？參考過去５次聯儲局首次減息前後，資本市

場呈現以下趨勢：



一、美元指數短期呈現下跌，中長期表現則不一；

二、標普５００指數短期普遍上升，中長期表現不一；

三、十年期美債收益率短期表現不一，中長期普遍下跌；

四、紐約商品交易所黃金短期價格表現不一，中長期普遍上升；

五、西德州原油短期價格多數上升，中長期則多數下跌。



估計環球宏觀經濟增長速度回落的過程中，各經濟體之間的分化再度加劇，主要經濟體之間

的增長速度差距不斷擴大。假設短期美國經濟增長速度依然具有較強韌性，尚未去到啟動減息周

期的話。環球經濟增長面臨發達經濟體之間、中東地緣政治衝突與中美貿易摩擦的三重不確定性

因素衝擊，將導致環球經濟在未來面臨滯脹壓力。



在這種情況下，假設減息周期無法啟動，資本市場在短期內將出現以下變化：



一、環球風險資產（如股市）將面臨較大的持續下跌壓力。

二、環球債券市場，尤其是國債市場在短期內可能呈現上升；

三、黃金、日圓、瑞士法郎等避險資產價格在今年下半年可能出現不錯的升幅；

四、整體上，環球大宗商品價格將在波動中下滑，不過環球原油價格的走勢不確定性將增加。



投資市場應提前準備。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

