《５Ｇ加速》國資委副主任調研５Ｇ產業，強調加強自主創新

《經濟通通訊社１１日專訊》國資委副主任趙愛明、任洪斌近日赴中國聯通調研，參加中國

電信、中國聯通和中國移動５Ｇ產業發展研討會，深入了解三家運營商５Ｇ產業相關工作進展情

況和下一步考慮。

趙愛明強調，三家運營商要主動承擔國家任務，進一步加強合作，避免５Ｇ重複投資，加強

５Ｇ自主創新和標準工作，重視產業發展中的風險防範工作。

任洪斌肯定了三家運營商在５Ｇ產業發展方面取得的進展，要求相關企業加強合作，務實推

進，不斷提升服務質量，共同建設健康有序的５Ｇ發展環境。（ｗｌ）

