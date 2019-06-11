《經濟通通訊社１１日專訊》國資委副主任趙愛明、任洪斌近日赴中國聯通調研，參加中國
電信、中國聯通和中國移動５Ｇ產業發展研討會，深入了解三家運營商５Ｇ產業相關工作進展情
況和下一步考慮。
趙愛明強調，三家運營商要主動承擔國家任務，進一步加強合作，避免５Ｇ重複投資，加強
５Ｇ自主創新和標準工作，重視產業發展中的風險防範工作。
任洪斌肯定了三家運營商在５Ｇ產業發展方面取得的進展，要求相關企業加強合作，務實推
進，不斷提升服務質量，共同建設健康有序的５Ｇ發展環境。（ｗｌ）
11/06/2019 13:29
《５Ｇ加速》國資委副主任調研５Ｇ產業，強調加強自主創新
《經濟通通訊社１１日專訊》國資委副主任趙愛明、任洪斌近日赴中國聯通調研，參加中國
電信、中國聯通和中國移動５Ｇ產業發展研討會，深入了解三家運營商５Ｇ產業相關工作進展情
況和下一步考慮。
趙愛明強調，三家運營商要主動承擔國家任務，進一步加強合作，避免５Ｇ重複投資，加強
５Ｇ自主創新和標準工作，重視產業發展中的風險防範工作。
任洪斌肯定了三家運營商在５Ｇ產業發展方面取得的進展，要求相關企業加強合作，務實推
進，不斷提升服務質量，共同建設健康有序的５Ｇ發展環境。（ｗｌ）
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰