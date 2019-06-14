《權證紅盤－朱紅》把握好投資的時機

《權證紅盤》上周筆者提過靜極思動才是常態，本周市場終於走出牛皮悶市，進入反彈市。

首先外圍美股在預期減息下，道指連升數日，反彈４﹒８％並重上２６０００點附近。而恆指則

延遲三日後才展開反彈，本周一二（１０、１１日）連續兩日反彈８２４點，雖然香港周三四

（１２、１３日）出現調整，恆指曾跌４８３點，但仍然守住２６６７２點，而且當日成交額不

大，只有７００－８００億元。市場一般認為跌市中，如果成交量不大，或者沽壓不算大。從技

術走勢分析，如果恆指能守住２６６７２點，短期走勢未算太差，或有條件展開反彈。



投資者要留意一點：在跌浪裏是會出現反彈，但是每一次的反彈力度，會越來越弱，如果投

資者不熟悉操作這類短暫的反彈市，其實可以考慮甚麼都不做，等待反彈完畢，等走勢更明朗化

，到時候再決定投資方向也不遲。不是入市次數多，都會有盈利，更重要是把握好投資的時機。



最新的恆指牛熊證分布區來看，恆指熊證重貨區集中在２７８００－２８２００點，共約

４０００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２６８００－２７２００點，有約１７００

張期指合約。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是恆指認沽證，有５７００萬元流入。第二大流入的是騰

訊（００７００）認沽證，有１０００萬元流入。第三大流入的是港交所（００３８８）認沽證

，有８００萬元流入。第四大資金流入的有友邦保險（０１２９９）認沽證，有７００萬元流入

。



據《彭博》引述消息指，阿里將在未來數周內重新來港作第二上市，並打算委任中金及瑞信

作為本港上市承銷團隊的牽頭行，預計集資２００億美元。在消息的帶動下，港交所連升四日後

，暫時在２６０元附近上落。如看好港交所，可留意港交認購證１８５３３，行使價２８０﹒２

元，９月到期，實際槓桿１２倍。如看淡港交所，可留意港交認沽證１９０４４，行使價

２２０﹒６８元，１１月到期，實際槓桿９倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

