  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2019 14:57

【新股上市】阿里巴巴據稱已向聯交所遞交上市申請

　　《經濟通通訊社１３日專訊》彭博引述消息人士透露，阿里巴巴於本周在無需財務披露的情
況下，已向聯交所遞交上市申請。
　　該知情人士又稱，阿里巴巴此次發行可能籌集高達２００億美元資金，但阿里巴巴仍未確定
最終集資金額。
　　此外，據稱阿里巴巴已決定由中金公司及瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。（ｔｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事13/06/2019
【京城近觀】5G能給我們帶來甚麼？
FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
生財有道13/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美減息對地產股刺激不大
中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金