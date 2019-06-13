《經濟通通訊社１３日專訊》彭博引述消息人士透露，阿里巴巴於本周在無需財務披露的情
況下，已向聯交所遞交上市申請。
該知情人士又稱，阿里巴巴此次發行可能籌集高達２００億美元資金，但阿里巴巴仍未確定
最終集資金額。
此外，據稱阿里巴巴已決定由中金公司及瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。（ｔｔ）
13/06/2019 14:57
【新股上市】阿里巴巴據稱已向聯交所遞交上市申請
《經濟通通訊社１３日專訊》彭博引述消息人士透露，阿里巴巴於本周在無需財務披露的情
況下，已向聯交所遞交上市申請。
該知情人士又稱，阿里巴巴此次發行可能籌集高達２００億美元資金，但阿里巴巴仍未確定
最終集資金額。
此外，據稱阿里巴巴已決定由中金公司及瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。（ｔｔ）
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