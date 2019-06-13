《真知灼見－溫灼培》美元強但能維持多久？

《真知灼見》倘談論今年下半年美元的大方向，以現在放在我們面前的經濟數據及政治形勢

而論，筆者認同美元應看高一線。確實，近期美國公布的經濟數字明顯轉弱，聯儲局長鮑威爾在

貨幣政策的態度上亦見軟化。而從美債孳息率變化，又或美元利率期貨價格變化，均指向聯儲局

很大機會於９月份作減息的可能性。但歐洲經濟情況亦不遑多讓，甚至可能更差。當中要面對一

個最大風險，是美國隨時有機會對歐洲進口車徵重關稅。另外，如中美磨擦擴大導致環球投資氣

氛轉惡，亦不排除資金有機會轉返美元避險，利美元強勢。所以就今年下半年而言，不排除美匯

指數仍有機會挑戰９９甚至１００指數點的可能性。



當然，從現時美匯指數約９７指數點水平觀察，就是衝上１００，其升幅有限。相反，較長

遠看，筆者認為美元轉入一個大跌軌的機會更大。但要美元從強轉弱必須得到兩因素作配合。



首先數字告訴我們，中國３月份減持美債的規模是過去兩年半來最大。暫時我們會以單一事

件去看待這數字。但如未來陸續公布的數字指向中國是有計劃的減持美債，屆時對美元的衝擊就

不能忽視。始終，現今中國持有大量美債。當然，筆者絕不相信人行會把美債拋至零，但既然中

美的貿易減少了，中國減持美債也是無可非議。假使中國真的減持美債，相信歐債市場會是最大

受益者。歐元區債市是美債市的三分之二規模。是最有能力承接來自中國的儲備資金。如這情況

真出現提防將會終止美元強勢。



另一要留意，是英國脫歐的最終結果。筆者已多次解釋過，歐債危機基本上已成過去。而在

最新組成的歐洲議會中，親歐派佔多數。這可有助歐元區國家於未來五年進行一體化。惟盡快把

歐元區成為一體，日後才不易被瓦解，歐元才有能力挑戰美元的儲備貨幣地位。現在要留意的重

點是英國。如英國經歷三年考慮最終也重返歐盟單一市場，試想這對歐元區概念是多鼓舞。屆時

不排歐元將能大幅上升，相對下美元則難免要跌。不過就現在所見，主張硬脫歐的約翰遜是首相

大熱，這解釋美元強的原因。但如約翰遜最終不能成為英國首相，這相信同為美元見頂之時。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

