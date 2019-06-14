【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５億，買建行工行太保沽平保金山

《經濟通通訊社１４日專訊》港股周五低開１１３點後，跌幅收窄曾見２７２７５，惟港股

之後隨Ａ股向下，維持在百多點的跌幅。國家統計局在Ａ股收市後公布，５月工業增加值增５％

，低市場預期的５﹒５％；首５月全國固定資產投資增５﹒６％遜預期，港股跌幅擴大，一度低

見２７０５１，最終收報２７１１８，下跌１７６點或０﹒６５％，穿十天線（２７１５１點）

，連跌三日累捱６７０點或２﹒４１％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒８５億元人民幣，較上日減少２﹒３３億人民幣或

８﹒５７％，北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）

和中國太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是中國平安（０２３１８）及金山軟件

（０３８８８）。主板成交８４９﹒６３億元，較昨日增加４﹒４６％，其中港股通成交

７２﹒７６億元，佔總成交８﹒５６％。



＊北水再追內銀股＊



人行增再貼現和ＳＬＦ額度３０００億，消息刺激北水流入內銀，８﹒５５億北水淨買入建

行，工行亦獲６﹒１５億北水買入，累計九天北水淨流入工行約５４﹒０５億元。內險股方面，

約１﹒０５億北水買入中國太保，惟平保遭６７５２萬北水沽出。野村指金山新手遊遭玩家投訴

，３２８６萬北水沽出金山，股價下跌４﹒３％。（ｂｎ）

