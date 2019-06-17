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即市新聞

17/06/2019 09:49

《股林淘金－林家亨》聚焦聯儲局議息，暫不作長線入市

　　《股林淘金》美國上周五（１４日）公布的經濟數據符合市場預期，經濟仍有上升動力，令
憧憬聯儲局短期快減息的機會率大幅下降。美股全日大部分時間都在下跌區域，收市前半小時曾
經微升，但最後收市道指仍要下跌１７點，納指下跌４０點。美長、中、短債息輕微回升，本周
市場焦點在於美國聯儲局在星期三（１９日）的議息會議。預計今日（１７日）港股在
２７０００點上平拉鋸徘徊，但大幅下跌機會不大。料資金流入避險股份，例如公用股，電力股
及中國鐵塔（００７８８）和領展（００８２３）等等。暫時並不適宜作中長線的入市部署，一
切要等待中美兩國元首在Ｇ２０會議之後，才能再作詳細之入市策略。
　
＊企業轉向數碼營銷長遠有利新世紀集團＊
　
　　企業過往依靠傳統的四大媒體電視、報紙、雜誌及廣播來宜傳自己的產品，現今在線營銷盛
行，從事在線營銷的服務供應商賺得盤滿缽滿，正在招股的新世紀集團（０１８４９）是一間新
加坡在線營銷服務供應商，為新加坡在線營銷服務供應商的龍頭，佔在線營銷行業的市場份額約
７﹒２％。
　　集團主要提供搜索引擎營銷服務、創意及技術服務以及社交媒體營銷服務，與Ｇｏｏｇｌｅ
搜索引擎和Ｆａｃｅｂｏｏｋ等主流社交媒體有深度合作，其中透過Ｇｏｏｇｌｅ旗下渠道的服
務成本已佔總成本逾九成。集團去年收入上升２８﹒１％至２６６０萬新加坡元，純利增長
２２﹒９％至３９０萬坡元。收入主要來自搜索引擎營銷服務，去年此業務收入增長
１０﹒２％至１１９０萬新加坡元，其他業務規模仍細，但需求持續上升，不排除成為集團下一
個長遠增長點。
　　去年獲得Ｇｏｏｇｌｅ頒發的「展示廣告創新獎」及「行動廣告創新獎」，令集團的服務得
到企業的認同，進一步鞏固在新加坡數碼營銷行業的地位。今次上市集資最多１﹒４億元，主要
用作加強技術基礎建設和收購網站開發與寄存公司，長遠改善集團的線上服務。
　　以目前市盈率約２２倍，估值與同類型公司相若，但集團為新加坡在線營銷服務龍頭，估值
有再上升空間，投資者不妨以現金認購，宜設止蝕價於買入價之下的５％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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