《選股情報》港股正過三關：
１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
18/06/2019 09:17
《選股情報－石鏡泉》過三關
《選股情報》港股正過三關：
１﹒逃犯條例壓力沒有了；
２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；
３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。
上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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