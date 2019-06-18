《選股情報－石鏡泉》過三關

《選股情報》港股正過三關：

１﹒逃犯條例壓力沒有了；

２﹒中美貿談將續談，因不談對特朗普的壓力更大；

３﹒美儲局減息，６月不減，之後仍應減。

上望多少慢慢看，２６８至２６７應為暫時底。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

