全球最賺錢公司沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）的上市計劃一
直停滯不前，沙特王儲穆罕默德表示，沙特阿美將於２０２０至２０２１年初期間上市，但目前
仍未確認上市地點。市場預期，沙特阿美將於沙特及至少一個海外市場上市。
沙特阿美於４月份發表財政報告，去年盈利１１１１億美元，比蘋果及Ｇｏｏｇｌｅ母企
Ａｌｐｈａｂｅｔ的盈利總和更高。若投資者將沙特阿美與其他大型油企比較，沙特阿美估值接
近１﹒２萬億美元。《香港經濟日報》
18/06/2019 08:18
《外企動向》沙特王儲：沙特阿美將於２０２０至２０２１年初上市
全球最賺錢公司沙特阿拉伯國營油企沙特阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）的上市計劃一
直停滯不前，沙特王儲穆罕默德表示，沙特阿美將於２０２０至２０２１年初期間上市，但目前
仍未確認上市地點。市場預期，沙特阿美將於沙特及至少一個海外市場上市。
沙特阿美於４月份發表財政報告，去年盈利１１１１億美元，比蘋果及Ｇｏｏｇｌｅ母企
Ａｌｐｈａｂｅｔ的盈利總和更高。若投資者將沙特阿美與其他大型油企比較，沙特阿美估值接
近１﹒２萬億美元。《香港經濟日報》
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