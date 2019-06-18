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即市新聞

18/06/2019 18:57

《再戰明天》日央行議息，聯儲局繼續第二天議息，本港公布失業率

　　《經濟通通訊社１８日專訊》明日（１９日），日本央行展開兩天貨幣政策會議，美國聯儲
局繼續第二天議息。

＊日本央行展開兩天貨幣政策會議，美國聯儲局繼續第二天議息＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，德國財長肖爾茨在柏林自由大學與學
生談論金融危機的教訓。５：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行的２０１９年中央
銀行論壇參與主持第二議程「經濟與貨幣聯盟的未來」、歐洲央行執委科爾參與主持小組討論會
（８：３０ｐｍ）、歐洲央行總裁德拉吉發表會議閉幕講話（１０：００ｐｍ）。
　　明午２：３０ｐｍ，日本央行總裁黑田東彥發表講話。明日，日本央行展開貨幣政策會議
（至６月２０日）。
　　明日，美國聯儲局將繼續第二天議息。

＊本港公布５月失業率，英國公布通脹及零售數據＊

　　在數據方面，明早（１９日）７：５０ａｍ，日本公布５月貿易收支，料由１０００億日圓
盈餘逆轉至１﹒２萬億日圓赤字；５月進口年率料由６﹒５放緩至１％；出口年率跌幅料由
２﹒４％擴大至８﹒２％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布５月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。同時，英國公布
４月房價指數，年率料由１﹒４％降至１﹒３％。英國５月核心消費者物價指數年率料由
１﹒８％下滑至１﹒６％；消費者物價指數月率料由０﹒６％回落至０﹒３％；年率料由
２﹒１％降至負２％。英國５月零售物價指數月率料由１﹒１％跌至０﹒２％；年率料由３％降
至２﹒９％。
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布５月消費者物價指數，料由１３６升上１３６﹒２；年率料
由２％升上２﹒１％。

＊富士高和耀才派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：美聯集團（０１２００）、華僑城（亞洲）
（０３３６６）和閩信集團（００２２２）等。
　　派業績的公司有：德永佳集團（００３２１）、謝瑞麟（００４１７）、香港興業國際
（００４８０）、富士高實業（００９２７）和耀才證券金融（０１４２８）等。（ｈｏ）

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