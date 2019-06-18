中國旺旺（１５１）全年多賺１１﹒６％，連特別息派２﹒８９美仙

《經濟通通訊社１８日專訊》中國旺旺（００１５１）公布截至今年３月底止全年業績，純

利約為３４﹒７６億元（人民幣．下同），按年升１１﹒６％，每股基本盈利２７﹒９３分人民

幣，派末期息２﹒４１美仙及特別股息０﹒４８美仙。

期內，收益約為２０７﹒１２億元，按年升２﹒８％；毛利約９４億元，按年升９﹒２％。

（ｋｉ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

