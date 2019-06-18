《經濟通通訊社１８日專訊》中國旺旺（００１５１）公布截至今年３月底止全年業績，純
利約為３４﹒７６億元（人民幣．下同），按年升１１﹒６％，每股基本盈利２７﹒９３分人民
幣，派末期息２﹒４１美仙及特別股息０﹒４８美仙。
期內，收益約為２０７﹒１２億元，按年升２﹒８％；毛利約９４億元，按年升９﹒２％。
（ｋｉ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
18/06/2019 12:10
中國旺旺（１５１）全年多賺１１﹒６％，連特別息派２﹒８９美仙
《經濟通通訊社１８日專訊》中國旺旺（００１５１）公布截至今年３月底止全年業績，純
利約為３４﹒７６億元（人民幣．下同），按年升１１﹒６％，每股基本盈利２７﹒９３分人民
幣，派末期息２﹒４１美仙及特別股息０﹒４８美仙。
期內，收益約為２０７﹒１２億元，按年升２﹒８％；毛利約９４億元，按年升９﹒２％。
（ｋｉ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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